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高雄動漫節首日熱鬧登場　粉絲擠爆巨蛋官方估四天人潮破32萬

記者楊智仁／綜合報導

第五屆高雄國際動漫節於 10 月 10 日 - 13 日在高雄巨蛋體育館（高雄市左營區博愛二路757號）熱鬧登場，適逢國慶假日超多民眾到來一起共襄盛舉，現場被滿滿人潮擠得水洩不通，根據主辦單位估計四天參觀人潮有望突破 32 萬。

▼高雄國際動漫節熱鬧登場。（圖／翻攝自高雄國際動漫節官網）▲▼動漫節。（圖／翻攝自木棉花）

今年雙十節沒有連假，動漫迷們把握 10 月 10 日湧進高雄巨蛋，本次高雄國際動漫節匯集台、日知名 IP 業者共同展出，約 70 家廠商、300 個攤位，推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品，人氣攤位木棉花、角川、羚邦、東立、曼迪...基本上都是難以動彈的情況。

▼現場湧進滿滿人潮。（圖／翻攝自木棉花FB）▲▼動漫節。（圖／翻攝自木棉花）

舞台活動部分也邀請國外作者、聲優、偶像歌手聯手出擊，包括台灣角川邀請話題新番、系列累積突破 500 萬冊《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》作者「燦燦SUN」（燦々SUN）老師首次來台舉辦簽名會；《K-ON》平澤唯聲優聲優「豐崎愛生」首度來台舉辦見面會；還有《小邪神飛踢！》佩珂拉聲優「小坂井祐莉繪」都會陸續於高雄國際動漫節登場。

▲▼動漫節。（圖／翻攝自木棉花）

關鍵字：高雄動漫節

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