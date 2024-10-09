任天堂台北快閃店下周登信義A9　入場發整理券、滿滿瑪利歐周邊

記者楊智仁／綜合報導

9 月底新光三越宣布重磅消息「任天堂 Nintendo 專賣店」計畫在 2025 年春天正式於台北信義新天地 A11 3 樓開幕，更表示會開設快閃店，如今官方進一步公開「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」確定會在 10 月 17 日 - 11 月 10 日登場。

▼任天堂台北快閃店。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）

這次快閃店預計會在「新光三越 台北信義新天地A9店」( 台北市信義區松壽路9號9樓 ) 開設，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣 Nintendo Switch 主機及遊戲軟體，官方也公開了特設網站，並會在新光三越各分店舉行各種集點贈、瑪利歐人偶見面會、拍照區，以及集章等周年慶活動。

【Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI】

日期︰2024 年 10 月 17 日（四）～2024 年 11 月 10 日（日）

地點︰新光三越 台北信義新天地 A9 店 9 樓（台北市信義區松壽路 9 號 9 樓）

【入場方式】

為了避免會場擁擠，主辦單位將視現場狀況發放整理券

整理券發放地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道

詳情請參以下官方社群：傑仕登FB、傑仕登IG

【販售商品參考圖片】

※部分商品可能會因為庫存狀況等因素而缺貨，敬請見諒

※包含「Nintendo TOKYO/ OSAKA」部分限定商品

※並不包含「Nintendo KYOTO」限定商品

※不會有專屬於本POP-UP STORE的限定商品