ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂台北快閃店下周登信義A9　入場發整理券、滿滿瑪利歐周邊

記者楊智仁／綜合報導

9 月底新光三越宣布重磅消息「任天堂 Nintendo 專賣店」計畫在 2025 年春天正式於台北信義新天地 A11 3 樓開幕，更表示會開設快閃店，如今官方進一步公開「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」確定會在 10 月 17 日 - 11 月 10 日登場。

▼任天堂台北快閃店。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）

這次快閃店預計會在「新光三越 台北信義新天地A9店」( 台北市信義區松壽路9號9樓 ) 開設，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣 Nintendo Switch 主機及遊戲軟體，官方也公開了特設網站，並會在新光三越各分店舉行各種集點贈、瑪利歐人偶見面會、拍照區，以及集章等周年慶活動。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）

【Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI】

日期︰2024 年 10 月 17 日（四）～2024 年 11 月 10 日（日）

地點︰新光三越 台北信義新天地 A9 店 9 樓（台北市信義區松壽路 9 號 9 樓）

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）

【入場方式】

為了避免會場擁擠，主辦單位將視現場狀況發放整理券

整理券發放地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道

詳情請參以下官方社群：傑仕登FB傑仕登IG

【販售商品參考圖片】

※部分商品可能會因為庫存狀況等因素而缺貨，敬請見諒

※包含「Nintendo TOKYO/ OSAKA」部分限定商品

※並不包含「Nintendo KYOTO」限定商品

※不會有專屬於本POP-UP STORE的限定商品

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo POP-UP STORE）

關鍵字：任天堂Nintendo快閃店遊戲台北瑪利歐

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

《我推的孩子》橫槍萌果喊：想畫我推同人誌　網超嗨敲碗趕緊出

任天堂台北快閃店下周登信義A9　入場發整理券、滿滿瑪利歐周邊

《柯南》推出「怪盗基德撲克牌槍」　BGM響起發射黑桃A、預告信

高人氣續作「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍！羚邦新番14部一次看

《光與夜之戀》極樂嘉年華活動登場　43+N抽等你拿

Faker為了職業生涯主動改變操作姿勢　網敬佩：這就是神

《沉默之丘 2 重製》不畏「政確」獲好評　媒體盛讚：超越經典

奧運短跑冠軍收到《遊戲王》大禮包！限量青眼白龍鞋、純銀卡牌

台北寶可夢中心推喵喵、新葉喵「可水洗娃娃」　噴火龍紙模型DIY

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

台北寶可夢中心推「可水洗娃娃」

《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術

羚邦新番「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

《遊戲王》25周年聯名服飾

《沉默之丘 2》重製大獲好評

真人《我推的孩子》正式預告曝光

《暗黑IV：憎恨之軀》延後開服

最新新聞

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場

橫槍萌果：想畫《我推的孩子》同人誌

任天堂台北快閃店下周登信義A9

《柯南》推出怪盗基德撲克牌槍

羚邦新番「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍

《光與夜之戀》極樂嘉年華活動

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

《沉默之丘 2》重製大獲好評

奧運短跑冠軍獲《遊戲王》大禮包

台北寶可夢中心推「可水洗娃娃」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366