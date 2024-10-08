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Faker為了職業生涯主動改變操作姿勢　網敬佩：這就是神

記者楊智仁／綜合報導

從 2013 年踏上職業賽場以來，《英雄聯盟》大魔王 Faker 出神入化表現持續在召喚峽谷中寫下無數里程碑，S13 世界賽更是奪得第四冠再創高峰，超過 10 年職業生涯 Faker 無時無刻都在思考要如何精進自己，近期 T1 釋出紀錄片中 Faker 提到自己改變了操作習慣，消息一出引發許多討論。

▼Faker提到自己主動改變姿勢。（圖／翻攝自T1 YouTube） ▲▼Faker。（圖／翻攝自T1 YouTube）

T1 今年夏季賽走得跌跌撞撞，區域資格賽與 DK、KT 大戰兩個 BO5 才驚險取得最後一張世界賽門票，過程中 Faker 表現也沒有那麼穩定，而在近期 T1 釋出紀錄片「T1 THE TROPHY ROOM EP.6」李哥提到今年的狀態 ( 14:41 左右 )，「從 MSI 競技狀態就不是很好，主要是我嘗試許多改變，有些人可能知道，我換了滑鼠、滑鼠墊調整自己的姿勢，雖然預期應該要花很長時間才能適應，不過從那個時候開始我就想著把目標放在世界賽並努力地準備著。」

▲▼Faker。（圖／翻攝自T1 YouTube）

超過 10 年職業生涯所累積的習慣，並非短時間內就能馬上調整，但是 Faker 為了隊伍、為了再度邁向巔峰主動做出改變，超高自我要求以及努力不懈的精神讓粉絲們敬佩大喊，「肌肉記憶幾乎打掉重練了」、「這就是《英雄聯盟》的神」、「發自內心尊敬」、「把一生都奉獻給《英雄聯盟》的男人」、「希望李哥可以永遠健康繼續帶來更多傳奇。」

關鍵字：英雄聯盟FakerT1世界賽LOL

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