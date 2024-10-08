台北寶可夢中心推喵喵、新葉喵「可水洗娃娃」　噴火龍紙模型DIY

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從去年 12 月開幕以來人氣居高不下，假日仍需要使用整理券進場，新進的人氣商品時常遭到秒殺。日前官方又宣布有新品即將到來，這次所推出會是「可水洗毛絨玩具」及為兒童設計的手作寶可夢商品。

▼台北寶可夢中心「可水洗毛絨玩具」。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

首先看到的是「可水洗毛絨玩具」系列的新品，即將於 10 月 10 日在台北寶可夢中心登場，以觸感柔軟，即使弄髒了也可以手洗為特色的毛絨玩具，本次新加入的夥伴是：喵喵、蚊香蝌蚪、小小象、咚咚鼠、來電汪、新葉喵和波普海豚 7種，迷你尺寸的毛絨玩具非常適合收集並排在一起展示。緊接著還有為兒童設計的手作寶可夢商品，不使用剪刀就能製作噴火龍和暴鯉龍的瓦楞紙模型，適合自由研究組裝方式，另外，讓外出變得更加有趣的寶可夢鑰匙圈也將一同登場，包括以反射車燈等光線的反光鑰匙圈、及鈴鐺吊飾和金屬鑰匙圈等多種款式。

【詳細商品資訊】

可水洗毛絨玩具 (喵喵)

可水洗毛絨玩具 (蚊香蝌蚪)

可水洗毛絨玩具 (小小象)

可水洗毛絨玩具 (咚咚鼠)

可水洗毛絨玩具 (來電汪)

可水洗毛絨玩具 (新葉喵)

可水洗毛絨玩具 (波普海豚)

紙模型存錢筒 (索財靈 寶箱型態)

瓦楞紙模型 (噴火龍)

瓦楞紙模型 (暴鯉龍)

金屬鑰匙圈 (共8款)

反光鑰匙圈 (共4款)

鈴鐺吊飾 (共9款)