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直擊／模型店周邊再現「黃牛大軍」　代排阿嬤吐心聲：不說幫孫買了

記者蘇晟彥／台北報導

疫情解封後，不少店家恢復實體店面經營，也時常舉辦線下活動、限定商品預購刺激買氣。對此，繼上週末POP-MART代排之亂後，台北玩具店 Paradise為紀念The Little Hut 5周年，推出與各藝術家聯名商品，採取現場購買方式，也因此「黃牛阿嬤大軍」再度出動，從6日晚間就開始有人排隊，7日時甚至出現與附近住戶爭吵，引起警方到場關切，讓不少粉絲直呼，「到時候又要被翻倍價格了，什麼時候才能終止黃牛之亂。」

▼黃牛阿嬤大軍再度出動，甚至有阿嬤透露排一天大約收入在1000元左右。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Paradise 。（圖／記者蘇晟彥攝）

The Little Hut 5周年紀念活動與藝術家們進行合作，推出限量週邊引起粉絲關注，而商品將採取先到先得方式依序進場購買，果不其然，再度引起黃牛阿嬤大隊出動，從6日晚間就開始出現有阿嬤在店門口直接架起露營椅蓄勢待發。

記者7日中午到店門口查看，「黃牛阿嬤大軍」人潮從店門口一路繞三個街口，清一色全都是阿公、阿嬤，完全沒有年輕人在排隊，而根據附近店家透露，從6日晚間就開始有人排隊，甚至只要看到座位就直接坐下去，完全沒有在管是不是別人的店。此外，記者到訪的時候甚至有警方在周遭巡邏，警方表示，因為有人在爭吵，接到舉報後才到場處理。

對此，有位阿嬤透露，自己其實就住在附近，每個人排隊的價碼不同，大概就是1,000上下，但自己就住在附近，就覺得下來賺的零用錢花花，其實沒有特別缺錢，她也說其實大家都知道在網路上被傳「幫孫子代買」，現在代排的知道這件事，如果被問裝傻到底就好，也不會特別說幫孫子買。
 

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▲▼ Paradise 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Paradise 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：玩具店TheLittleHut黃牛聯名商品現場排隊

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