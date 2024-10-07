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《遊戲王》25周年聯名服飾：青眼白龍、三幻神上衣精緻還原細節

記者楊智仁／綜合報導

《遊戲王》不知不覺迎來 25 周年，作品中誕生角色、卡牌、世界觀都相當具有特色，是許多動漫迷共同經典回憶。近期官方宣布與澀谷品牌「XRAGE 仲間」展開第二波聯名，推出大量《遊戲王》卡牌經典服飾。

▼「遊戲王 與 XRAGE 仲間」聯名。（圖／翻攝自XRAGE）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）

高橋和希老師所創作《遊戲王》憑著嶄新世界觀、卡牌戰鬥模式、熱血怪獸對決在全球擁有許多粉絲，本月初《遊戲王 OCG》錦標賽多達 7000 人參賽，更創下卡牌賽事「最多參加對戰人數」、「最多參加人數」兩項金氏世界紀錄。如果日常生活中也想要享受決鬥的快感，可以參考這次「遊戲王 與 XRAGE 仲間」的聯名，經典怪獸「青眼白龍」以潮流上衣黑白配色登場，還有超還原地墊用更大比例呈現卡牌各種細節。

▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）

除了「青眼白龍」之外，作品內超帥氣的「三幻神」也以上衣形式推出，配合遊戲、海馬、馬利克象徵性的還原項鍊，讓人彷彿回到決鬥城市大賽熱血對戰，同時還有只送不賣的滿額高質感贈品「遊戲王卡造型皮革卡套」。本次聯名商品將自 10 月 9 日晚上 6 點上架，粉絲可以至官方線上商城或 XRAGE 銷售門市：台北西門町誠品武昌 3F / 台北信義新光 A11 3F / 台中大遠百北棟 6F / 高雄駁二大義倉庫 C6-3 / 香港 K11 Art Mall 3F 查看。 

▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自XRAGE）

關鍵字：遊戲王

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