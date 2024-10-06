《刀劍神域》最新主機遊戲上市　20人同玩Steam「極度好評」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《刀劍神域》家用主機遊戲最新作品，最多可由 20 名玩家一同於線上遊玩的共鬥動作遊戲《刀劍神域 碎夢邊境》PlayStation®5／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／STEAM®版已於本周正式發售，同步公開最新宣傳影片。

穿越記憶上吧，切換！《刀劍神域 碎夢邊境》為官方為慶祝《刀劍神域》遊戲 10 周年紀念而推出第二彈作品，背景設定在虛擬世界新功能《銀河》，原本該是一項可以真實重現過去的劃時代技術，突然出現失控徵兆，將所有玩家及世界融合在一起，為了面對眼前的異狀，桐人將與過去失去的友人及宿敵攜手合作。《刀劍神域 碎夢邊境》線上共鬥動作遊戲與全球玩家組成最多 20 人隊伍一同對抗面前強敵，目前在 Steam 平台上 785 則評論當中獲得「極度好評」。

▼刀劍神域 碎夢邊境。（圖／翻攝自Steam）

【故事模式】

單人遊玩專用的離線模式，玩家將可以享受家用主機遊戲中首次以原作及動畫為基礎所描繪的故事。隨著故事進行，可於各個任務及模式中使用的角色也會逐漸增加。

【同盟行動】

可用 4 人小隊進行挑戰的線上專用模式。在地圖中，除了自己的小隊以外，也會有 4 個小隊在不同地方戰鬥，隨著任務的推進，會慢慢增加夥伴。在區域最深處的頭目戰，集合 20 人力量一起戰鬥。

【頭目團體戰】

最多可由 20 名玩家一同挑戰巨大頭目的線上專用模式。在原作及動畫中讓桐人等人深受其苦的頭目們因為《銀河》的暴走而復活。化身個性豐富的角色們，與全世界的夥伴們挑戰強敵。

【自由行動】

可自由探索隱藏於地圖中的強敵及寶箱的線上專用模式。一個地圖中最多可由 20 名玩家一同遊玩。限制時間較長，且可按照自己的步調遊玩，因此較適合多人遊玩的新手玩家。