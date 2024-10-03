《咒術迴戰》、《彼岸島》都被酸爆　網論戰爭「誰才是神作？」

記者蘇晟彥／綜合報導

日本漫畫家芥見下下連載六年半的作品《咒術迴戰》日前完結，儘管漫畫銷量突破1億，但由於從「死滅迴游」後荒腔走板的劇情仍被大批粉絲吐槽，甚至直批「這個結尾的劇情可以讓粉絲的怨念便特級咒靈了！」但近日有不少網友討論，到底是《彼岸島》還是《咒術迴戰》可以登上糞作排行榜冠軍，兩方粉絲各有說詞，但仍都抹滅不了在大家心中的「震撼」。

《咒術迴戰》於日前正式完結，自從「2.5事件」、「再5話光速完結」等等宣言後，作品在粉絲心中從原本「懷玉・玉折篇」的神作斷崖式崩壞，後期劇情各種荒腔走板、破壞原先設定以及留下各種之前解不開的謎團，甚至釘哥「睡了」幾乎半部漫畫，最後直接「甦醒」加入戰局，各種內容都成為粉絲心目中的「糞作排行榜」，甚至有網友譏笑「可以改成熱血搞笑番了！」

但自從劇情開始鬼扯後，就有不少網友開始將《咒術迴戰》對標同為糞作之神的《彼岸島》，由松本光司在2005年開始連載後，至今20年仍未間斷，也跟《咒術迴戰》一樣不斷破壞設定、不斷超展開，到底誰才是「糞作之神？」

對此，有網友就表示，「畫了20多年還能繼續畫，你說神不神？」、「《彼岸島》真的是糞到你很好奇接下來他到底要怎樣眼？」、「這本剛出前面氣氛有到位，後面就是邊看邊吐槽」、「長壽搞笑番無誤！」；而針對《咒術》，網友則吐槽，「前期成神、後期也是神，不過是糞作之神」、「作家擺明就擺爛不想畫，直接亂來」、「兩邊都很糞，但咒術我看得很生氣」