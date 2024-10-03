ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《咒術迴戰》、《彼岸島》都被酸爆　網論戰爭「誰才是神作？」

記者蘇晟彥／綜合報導

日本漫畫家芥見下下連載六年半的作品《咒術迴戰》日前完結，儘管漫畫銷量突破1億，但由於從「死滅迴游」後荒腔走板的劇情仍被大批粉絲吐槽，甚至直批「這個結尾的劇情可以讓粉絲的怨念便特級咒靈了！」但近日有不少網友討論，到底是《彼岸島》還是《咒術迴戰》可以登上糞作排行榜冠軍，兩方粉絲各有說詞，但仍都抹滅不了在大家心中的「震撼」。

▲▼

《咒術迴戰》於日前正式完結，自從「2.5事件」、「再5話光速完結」等等宣言後，作品在粉絲心中從原本「懷玉・玉折篇」的神作斷崖式崩壞，後期劇情各種荒腔走板、破壞原先設定以及留下各種之前解不開的謎團，甚至釘哥「睡了」幾乎半部漫畫，最後直接「甦醒」加入戰局，各種內容都成為粉絲心目中的「糞作排行榜」，甚至有網友譏笑「可以改成熱血搞笑番了！」

但自從劇情開始鬼扯後，就有不少網友開始將《咒術迴戰》對標同為糞作之神的《彼岸島》，由松本光司在2005年開始連載後，至今20年仍未間斷，也跟《咒術迴戰》一樣不斷破壞設定、不斷超展開，到底誰才是「糞作之神？」

對此，有網友就表示，「畫了20多年還能繼續畫，你說神不神？」、「《彼岸島》真的是糞到你很好奇接下來他到底要怎樣眼？」、「這本剛出前面氣氛有到位，後面就是邊看邊吐槽」、「長壽搞笑番無誤！」；而針對《咒術》，網友則吐槽，「前期成神、後期也是神，不過是糞作之神」、「作家擺明就擺爛不想畫，直接亂來」、「兩邊都很糞，但咒術我看得很生氣」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

Google顛覆傳統設計「雙面鍵盤」？無限圓環造型掛身上帶著走

《咒術迴戰》、《彼岸島》都被酸爆　網論戰爭「誰才是神作？」

《巨人》機械鍵盤、《芙莉蓮》鏡蓮華戒指！高雄動漫節木棉花人氣新品

日Coser負傷制伏超商強盜　英勇鎖頭受訪稱「茶道部出身」

吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相！滿滿兔兔抱枕到台詞包包超療癒

《進擊的巨人》聯名服飾！壁畫主題「艾連、米卡莎」帽T登場

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售日公開！3D對戰享受「一擊必殺」

《火影忍者》三叉苦無、青蛙錢包悠遊卡　飛雷神化身黃色閃光

網繳秋葉原「故鄉稅」收到一箱成人遊戲！重20公斤網笑都是回憶

《銀魂》連載20周年X阿銀生日企劃！兩部劇場版回歸全台大銀幕

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《進擊的巨人》推出聯名服飾

日Coser負傷制伏超商強盜

吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相

咒術、彼岸島都被酸爆

寶可夢推「呆呆獸家族」周邊

《火影》三叉苦無、青蛙錢包悠遊卡

Google異想天開設計「雙面鍵盤」

《獵人》格鬥遊戲新作延期發售

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

「台灣外送員模擬器」上線引爆熱潮

最新新聞

Google異想天開設計「雙面鍵盤」

咒術、彼岸島都被酸爆

高雄動漫節木棉花人氣新品一次看

日Coser負傷制伏超商強盜

吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相

《進擊的巨人》推出聯名服飾

《BLEACH 死神》家機新作明年登場

《火影》三叉苦無、青蛙錢包悠遊卡

網繳秋葉原「故鄉稅」收到成人遊戲回禮

《銀魂》連載20周年X阿銀生日企劃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366