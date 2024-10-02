《銀魂》連載20周年X阿銀生日企劃！兩部劇場版回歸全台大銀幕

記者楊智仁／綜合報導

以毒舌、吐槽、異想天開與無厘頭惡搞結合動人友情羈絆還有激烈戰鬥畫面聞名的《銀魂》，是日本漫畫家空知英秋擅長獨特風格；自2003年開始連載後就廣受讀者喜愛，77冊漫畫單行本總發行量超過5500萬冊，動畫推出367集，還推出真人電影，其受歡迎程度可見一斑；今年作為慶祝《銀魂》連載20周年企劃之一，將其中廣受歡迎的章節《一國傾城篇》中最精華橋段再加上新繪製特別影像，推出《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》，日前公開劇場版預告與中文海報。

為了慶祝坂田銀時生日(10/10)，發行公司羚邦亞洲不惜巨資，引進不曾在台上映的《銀魂劇場版2D 惡童荊棘篇》，在雙十節阿銀生日的這一天，讓觀眾可以在大銀幕上同步看到上述兩部電影，北中南兩片同步聯映，這也是觀眾唯一一次能在大銀幕上《惡童荊棘篇》機會，就是要讓粉絲們重溫《銀魂》帶給人的歡笑、熱血與感動。

《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》劇情從美若天仙、精通百藝、千年難得一遇的傳說花魁「鈴蘭」說起；「明月高升時，我會再來見妳…」，鈴蘭心底牢牢惦記著當時與情郎的約定，為了這個約定，她在吉源苦苦地等待意中人，但是幾年過去，情郎悄無音訊，她決定委託萬事屋的銀時幫助自己了卻心願；得知自己被傳說中的花魁指定任務，難掩內心激動的銀時迅速地趕到玲蘭面前，但讓他意想不到的是…這場等待也太久了…。

接下鈴蘭的委託，阿銀與月詠很快展開尋人的工作，歷經百般波折後，他們發現前任將軍德川定定似乎與這起事件相關，然而令他無法赴約的原因竟然是一樁足以撼動整個幕府的巨大陰謀。阿銀能否幫忙平定這場危機，順利讓鈴蘭與意中人在明月高掛之時相聚首？

《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》將於10月18日正式上映，在此之前，威秀影城將於10月10日舉辦慶生連映場，串聯台北信義威秀、台北西門威秀、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、台中大魯閣威秀、台南大遠百威秀以及高雄大遠百威秀等北中南七家影城，同步上映《銀魂劇場版 2D 荊棘惡童篇》與《銀魂劇場版 2D 一國傾城篇》兩部電影，精選特典包括：「硬梆梆阿銀迷你衛生紙」、「銀時生日快樂卡」、「銀魂20周年紀念卡」與「荊棘惡童篇日版海報」等，預計將於10月4日(五)開賣，詳情與場次請洽威秀影城官網。