一秒變呆呆獸！寶可夢推「呆呆獸家族」周邊：慵懶睡衣娃娃全收錄

記者楊智仁／綜合報導

深受大人小孩喜愛的 IP《寶可夢》自 1997 年推出以來風靡全球，每次只要有新活動、系列商品總是吸引粉絲們強烈關注。日前官方宣布推出呆呆獸「どんどん どんかん やぁん？」周邊系列商品，從服飾到絨毛娃娃讓人享受慵懶的感覺。

▼呆呆獸周邊系列商品。（圖／翻攝自寶可夢官網）

身為第一世代就出場過的寶可夢，呆呆獸全身粉色、圓滾滾體態、呆萌外表加上有點懶惰氣息完全符合它的名字，並讓觀眾留下深刻印象。2018 年呆呆獸成為日本香川縣 ( 烏冬縣 ) 大使，甚至還有「呆呆獸公園」共六大主題的呆呆獸創意遊樂設施，足見這隻寶可夢受歡迎程度，如今官方再以呆呆獸為主題打造一系列周邊商品。

這次「どんどん どんかん やぁん？」系列包含了「呆呆獸造型連身睡衣、超級呆殼獸造型巨大睡袋、呆呆獸絨毛娃娃、呆呆獸吊飾、呆呆王吊飾、超級呆殼獸吊飾、伽勒爾呆呆獸吊飾、呆呆獸造型桑拿帽、呆呆獸家族桑拿墊、呆呆獸家族水上活動提包...」，除了可愛服飾能夠一秒化身寶可夢之外，呆呆獸家族全集合從娃娃、提包、餐具、馬克杯、帽子應有盡有，10 月 5 日寶可夢中心線上商店與實體店鋪將陸續開賣，更多詳細資訊可以至官網查詢。