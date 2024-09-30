《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場！人與AI為主題享受第三人稱射擊

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂旗下大型跨媒體SF企劃「SYNDUALITY」，家用主機遊戲PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版《奇異賢伴 愛達之歌》如今確定會在2025年1月23日發售。同步公開遊戲版本與特典情報以及最新宣傳影片。

《奇異賢伴 愛達之歌》為駕駛機械，與搭檔Magus一同在地面上互相爭奪道具的PvPvE第三人稱射擊遊戲。本作將帶來嶄新的體驗，玩家需要隨時應對不斷變化的環境，設法於殘酷的世界中存活，並感受不斷加深羈絆的搭檔體驗，與Magus展開獨一無二的刺激旅行。

【雖然獨自一人卻不孤單】

玩家將會擁有一個稱為「賢士」的AI夥伴，賢士將會陪伴在搖籃靈柩旁，為了讓玩家可以安全完成任務，會隨時指引方向、提供提示以及發出警告，當玩家收集AO結晶時，可能會遭遇身分不明的敵對存在「終結者」而面臨阻礙。除此之外，其他嘗試完成自己任務的漂泊者也可能成為威脅，為每一次任務帶來無所不在的危險。一起與賢士展開刺激且擁有全新樣貌的PvPvE第三人稱射擊體驗。

【遊戲體驗】

本作中的遊玩及戰鬥皆以「搖籃靈柩」為核心，「搖籃靈柩」為一種具有武裝的機械，玩家將可以乘坐其中漫遊於地表，並利用多樣的道具及自訂功能，從外觀到武器皆可變更，以符合自己的遊玩風格。

【多人遊玩】

本作可進行多人遊玩。玩家可選擇幫助其他漂泊者達成任務，也可以選擇成為其他玩家的敵人，妨礙任務進行，抑或是攻擊並搶奪資源。