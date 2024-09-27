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酸欠少女突逝世　「一年內從丈夫變主祭」老公悲痛發文告白

記者蘇晟彥／綜合報導

日女神級創作歌手酸欠少女Sayuri 27日傳出逝世悲報，老公 Amaarashi  也罕見公開發文弔念妻子，他在X上表示，「謝謝你向我求婚，讓我成為你的丈夫，儘管一年我從丈夫變成了主祭，但謝謝你選擇、相信我，我永遠是你最忠貞的盟友，我愛你」讓不少粉絲動容直喊，「真的沒辦法想像！」

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酸欠少女Sayuri 27日由老公公開死訊，已於20日長眠，得年28歲。對此，其實在今年三月她才與同是演藝圈，樂團Misekai（ミセカイ）的作曲家兼主唱 Amaarashi閃電結婚，引起不少粉絲祝賀。但在今年7月酸欠少女Sayuri 宣佈罹患功能性發聲障礙，也讓不少粉絲擔心，過不到兩個月，就傳出逝世悲報。

對此，老公Amaarashi 也在公開死訊後，在自身的 X 上提到，「讓我說一些有點不符合我個性的事情」，他向已經離開的Sayuri 再次告白表示「我很高興成為你的丈夫，儘管是非常快速的結婚、一年後我也成為了主祭，感謝你選擇並相信我，我永遠是你最忠貞的盟友，我愛你」

僅以簡單字句表達悲痛愛意，讓不少粉絲看了心疼直喊，「請好好照顧你自己」、「接下來你可能會面對很多溫暖與惡意，但請務必照顧好自己」

アマアラシ

關鍵字：酸欠少女Sayuri創作歌手逝世悲報

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