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超美女角《遮羞艾莉》第二季製作確定！作者：期待暑假夢幻展開

記者楊智仁／綜合報導

今年夏天新番討論度最高動畫除了《我推的孩子》、《敗北女角》，當然還有《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，憑藉精緻畫風和美麗的女角們吸引觀眾目光，如今官方也宣布第二季製作確定的消息。

▼《艾莉同學》第二季製作確定。（圖／翻攝自@roshidere推特） ▲▼艾莉。（圖／翻攝自推特）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》故事敘述學校女神日俄混血女學生艾莉，總是戲弄著同學久世政近並用甜蜜俄語表現嬌羞一面，在動畫工房高製作品質下，不僅女主角艾莉，有希、瑪夏也都非常有個性。在日前第一季 12 集播放完畢後《遮羞艾莉》官方馬上釋出了第二季製作確定的資訊，並公開特報影片與相關賀圖。

《遮羞艾莉》原作者燦燦 SUN 在賀圖當中感謝粉絲們的支持，同時提到《遮羞艾莉》接下來動畫內容將從原作第四集開始，故事進入到暑假，有許多暑假特有的活動，可以看到女主角們穿著更清涼服裝，暑假之後還會有更令人意想不到的發展。更多第二季相關資訊則有待官方進一步公開。

關鍵字：動畫第二季遮羞艾莉熱門精緻艾莉同學

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