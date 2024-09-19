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《咒術迴戰0》真人舞台劇定裝照！詛咒師造型超還原人氣比主角還高

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》原作完結倒數，不過第三季動畫、許多相關聯動企劃目前仍在陸續推出，其中包含了以劇場版《咒術迴戰 0》為主軸的舞台劇第三篇章。日前，官方進一步公開主要演員的定裝造型，預計今年 12 月 - 明年 1 月間開演。

▼《咒術迴戰 0》舞台劇第三篇章。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）▲▼咒術。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）

《劇場版 咒術迴戰 0》故事為《咒術迴戰》前傳，主角為乙骨憂太，描述其經歷青梅竹馬祈本里香喪生化為特級咒靈、被五條悟引領至東京咒術高等專門學校求學後的經歷。電影發行後在日本收獲 138 億日圓票房的佳績，全球票房總計 1.96 億美元，特別是主角心路歷程、視覺與動作場面獲得稱譽，本片也入圍第 45 屆日本電影學院獎的最佳動畫獎。

▲▼咒術。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）

去年《咒術迴戰》就已經推出舞台劇第二篇章《咒術迴戰 ー 京都姊妹校交流會・起首雷同》，如今第三篇章《咒術迴戰 0》即將到來，主角乙骨悠太由小越勇輝出演、夏油傑交給藤田玲詮釋、祈本里香由櫻井佑音出演、五條悟則是三浦涼介，基本上卡司都沿用過去選角。這次所公布角色定裝照中又以米格爾討論度最高，Joel Shohei 出演「百鬼夜行」咒術師讓網友們大讚 100% 還原，這次舞台劇將會結合 LIVE BAND 現場演出，有興趣粉絲可以至官網查看更多消息。

▲▼咒術。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）▲▼咒術。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）

關鍵字：咒術迴戰舞台劇乙骨悠太角色定裝照LIVEBAND

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