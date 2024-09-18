83歲元老社長沉浸經典成人作《蘭斯4》　笑喊：希露最可愛

記者楊智仁／綜合報導

電玩遊戲已經流行相當長一段時間，每個世代都有屬於自己的回憶和經典，對於 83 歲的遊戲公司社長「中村清治」也是如此。先前日本作家稲庭淳在中村清治生日時去家裡拜訪他，而這位元老級社長當時正沉浸在《蘭斯 IV -教團的遺產-》的世界當中。

▼中村清治重溫《蘭斯 IV》。（圖／翻攝自@inaniwan推特）

蘭斯是日本電子遊戲公司 AliceSoft 於 1989 年以來陸續發行的成人遊戲系列，各代遊戲類型各異，主要包括角色扮演和戰略遊戲兩種類型。故事是記述以「全世界的美女全都是本大爺的」為信條戰士蘭斯與他的奴隸魔法師希露一同展開的冒險歷程。其系列第四部《蘭斯 IV -教團的遺產-》是在 1993 年發售，儘管經過了 30 年，還是有粉絲沉浸在美好的回憶之中。

中村清治是元老級的日本 HG 和美少女遊戲公司 Lost Script 社長，曾開發過《長靴をはいたデコ》、《蠅声の王》目前已經高齡 83 歲，先前作家稲庭淳去拜訪他時，就發現中村清治正在重溫《蘭斯 IV -教團的遺產-》，甚至還說著「希露最可愛」。其實中村清治甚麼遊戲類型都玩，從 40 幾歲開始自己的遊戲生涯，每天玩遊戲已經成為例行公事，最近他也很關心預計 11 月推出的《浩劫殺陣2：車諾比之心》會不會延期。