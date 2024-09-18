巨神兵本人？日臥推世界冠軍曾是《遊戲王》選手　超壯身材網驚呆

記者楊智仁／綜合報導

經典動畫《遊戲王》是許多人童年回憶，作品推出至今人氣不減，創造龐大商機同時也吸引許多玩家爭相參與各種錦標賽。近期日本臥推 105 公斤量級世界冠軍在推特上分享自己的經歷，沒想到這位健身達人不僅臥推厲害，過去他還是《遊戲王online》日本代表。

▼日臥推冠軍曾是《遊戲王》決鬥者。（圖／翻攝自@wwenxtecw推特）

《遊戲王》不知不覺迎來 25 周年，高橋和希老師所創作嶄新世界觀、卡牌戰鬥模式、熱血怪獸對決在全球擁有許多粉絲，像在巴黎奧運奪下金牌的世界最速男 Noah Lyles 就是《遊戲王》的忠實觀眾，日前又有一位臥推世界冠軍「長谷川世界王者@ベンチプレス」在推特上分享自己參與《遊戲王》的經歷。

該名推主已經在日本拿下臥推賽事 11 座冠軍，105 公斤量級更是首位日本世界冠軍，先前他在推特上曬出自己 2007 年代表日本出戰《遊戲王online》日韓對抗賽的照片和招待狀，17 年前愛玩《遊戲王》的少年，如今已經成為超壯碩的健身達人，巨大身材差異也在網路上引發討論，網友紛紛笑稱，「巨神兵本人」、「感覺現在可以物理把對手生命值歸零」、「千年原人出動」。