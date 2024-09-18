ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

巨神兵本人？日臥推世界冠軍曾是《遊戲王》選手　超壯身材網驚呆

記者楊智仁／綜合報導

經典動畫《遊戲王》是許多人童年回憶，作品推出至今人氣不減，創造龐大商機同時也吸引許多玩家爭相參與各種錦標賽。近期日本臥推 105 公斤量級世界冠軍在推特上分享自己的經歷，沒想到這位健身達人不僅臥推厲害，過去他還是《遊戲王online》日本代表。

▼日臥推冠軍曾是《遊戲王》決鬥者。（圖／翻攝自@wwenxtecw推特）▲▼臥推冠軍。（圖／翻攝自推特）

《遊戲王》不知不覺迎來 25 周年，高橋和希老師所創作嶄新世界觀、卡牌戰鬥模式、熱血怪獸對決在全球擁有許多粉絲，像在巴黎奧運奪下金牌的世界最速男 Noah Lyles 就是《遊戲王》的忠實觀眾，日前又有一位臥推世界冠軍「長谷川世界王者@ベンチプレス」在推特上分享自己參與《遊戲王》的經歷。

該名推主已經在日本拿下臥推賽事 11 座冠軍，105 公斤量級更是首位日本世界冠軍，先前他在推特上曬出自己 2007 年代表日本出戰《遊戲王online》日韓對抗賽的照片和招待狀，17 年前愛玩《遊戲王》的少年，如今已經成為超壯碩的健身達人，巨大身材差異也在網路上引發討論，網友紛紛笑稱，「巨神兵本人」、「感覺現在可以物理把對手生命值歸零」、「千年原人出動」。

關鍵字：遊戲王經典動畫臥推世界冠軍童年回憶高橋和希

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

巨神兵本人？日臥推世界冠軍曾是《遊戲王》選手　超壯身材網驚呆

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

羅技2024新品搶先看！PRO系列滑鼠大升級　G915極薄2.3cm登場

《寶可夢中心》推「等身大多邊獸」布偶　80×120公分超大尺寸

羅技拋重磅「深度合作米哈游」　首款《原神》聯名鍵盤搶先看

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映　5.1聲道環繞大銀幕畫面升級

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映　超美洛汗公主日文預告亮相

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開！生動回合制指令、羈絆必殺系統

「我英、咒術」大作完結　網憶2014少年Jump黃金陣容：最大火力

韓媒曝《幻獸帕魯》手機版開發中　保留龐大開放世界、製作系統

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢》推「等身大多邊獸」布偶

台北寶可夢中心新品準備開搶

《星鳴特攻》全造型公開

日握推世界冠軍曾是《遊戲王》選手

「進擊的巨人路跑」北中南將登場

大宇仙劍、軒轅劍IP確定5億賣出

中國山寨《寶可夢》違反智慧財產權

摔角網紅疑辦假帳騙裸照

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

泰Coser竟用PS5變身遊戲王海馬

最新新聞

日握推世界冠軍曾是《遊戲王》選手

1000元遭盜領！網紅狂噴3字經衝警局

羅技2024新品搶先看！

《寶可夢》推「等身大多邊獸」布偶

羅技推首款《原神》聯名商品

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開

網熱議2014少年Jump陣容

《幻獸帕魯》手機版開發中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366