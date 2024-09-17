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韓媒曝《幻獸帕魯》手機版開發中　保留龐大開放世界、製作系統

記者楊智仁／綜合報導

《幻獸帕魯 PalWorld》可說是 2024 年最熱門的遊戲之一，自 1 月推出以來，開放性玩法還有作品內各式各樣的帕魯讓不少玩家沉迷其中。根據韓媒報導《幻獸帕魯》手機版本現正開發中，開發工作由知名遊戲公司 KRAFTON 負責。

▼《幻獸帕魯》手機版本現正開發中。（圖／翻攝自遊戲官網）▲▼▲《幻獸帕魯》捕捉塔主BUG被修復。（圖／翻攝自遊戲官網）

《幻獸帕魯》今年 1 月 19 日通過 Steam 搶先體驗和 Xbox Game Preview 發布（與 Game Pass 同步上線），遊戲推出後迅速引爆熱潮，上市短短一個月玩家數飆破 2500 萬，儘管過程中有受到輿論的質疑，不過 Steam 上極度好評仍能夠看出大家相當沉浸在遊戲世界當中。而根據韓國聯合通訊社報導，KRAFTON 近期在旗下 PUBG 工作室內成立了《幻獸帕魯 Mobile》開發團隊。

KRAFTON 去年曾發布「擴展創意」戰略，通過對國內外企業投資來獲得有潛力的知識產權（IP），目標是成為全球性的遊戲發行商。韓媒報導 KRAFTON 已經組建製作團隊，並開始招募技術總監及開發人員，KRAFTON 表示《幻獸帕魯 Mobile》將保留原作中龐大的開放世界、生存及製作系統，以及與各種帕魯一同冒險的樂趣，同時將其改善為適合手機環境的遊戲體驗。

關鍵字：遊戲幻獸帕魯KRAFTON手機遊戲開放世界

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