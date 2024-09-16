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百億韓漫《我獨自升級》第二季明年登場　限定劇場上映資訊公開

記者楊智仁／綜合報導

由 Chugong 原創、DUBU 作畫，累積超過全球 143 億觀看的韓國知名漫畫《我獨自升級》，今年冬天改編為動畫後引起不小討論。隨著《我獨自升級》第二季將會在 2025 年初放送，日前官方也公開「-Arise from the Shadow-」視覺圖。

《我獨自升級》這部韓國王道熱血漫畫曾經在 2019 年獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名、次年 Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品、同年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名。故事敘述有「人類最弱兵器」稱號最低階 E 級獵人成振宇，某次挑戰地下城過程瀕臨死亡之際，突然面前出現神秘的任務視窗，當他按下「接受」後一切都發生翻天覆地的變化，從最弱到最強成振宇開始自己獨自升級之旅。

《我獨自升級》動畫首季由 A-1 Picture 製作，憑著爽快戰鬥場面以及緊湊的節奏獲得好評，首季播畢後官方馬上宣布第二季《Arise from the Shadow》製作，如今確定 2025 年 1 月放送，同時《我獨自升級》劇場總集篇「-ReAwakening-」則預計今年 11 月 29 日在日本上映，重新剪輯第一季畫面加入全新第二季前兩集內容，為續作動畫預熱。

關鍵字：我獨自升級

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