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台北寶可夢中心新品開搶！皮卡丘萌躺卡比獸娃娃、中秋賞月商品

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從去年 12 月開幕以來人氣居高不下，假日仍需要使用整理券進場，新進的人氣商品時常遭到秒殺。伴隨著中秋節，台北寶可夢中心宣布推出多樣新品，以大大月亮映照著寶可夢設計相關商品，還有 Pokémon Sleep 可愛娃娃即將登場。

▼台北寶可夢中心新品將推出。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

首先是以使用智慧型手機紀錄睡眠紀錄的手機遊戲 APP「Pokémon Sleep」為主題設計新款毛絨玩具，即將於 9 月 17 日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 登場。毛絨玩具重現在遊戲中可以看到寶可夢們的睡姿，本次登場的寶可夢是：耿鬼、伊布、卡比獸&皮卡丘、幼基拉斯共 4 種。除此之外，還有卡比獸造型的毛巾毯、眼罩等，適合在放鬆時刻使用的商品也將同步登場。

▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

緊接著是以賞月為主題設計的皮皮以及捲捲耳商品，以在滿月下跳舞的皮皮為靈感設計的抱枕，月亮部分在黑暗場所將發出微微亮光，且上面會浮現出皮寶寶刺繡特殊設計。此外，以滿月為主題的附蓋馬克杯，蓋子有一隻捲捲耳坐在上面，是非常可愛的設計；杯體背面還有炎兔兒與月亮伊布的剪影造型設計，也是值得注目的商品魅力點。相信這次台北寶可夢中心又將吸引滿滿人潮，屆時也有發放入店整理券，詳細規定請參官網公告

▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

關鍵字：台北寶可夢中心PokémonSleep新品中秋限定寶可夢

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