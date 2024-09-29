台灣原創作品實力不會輸其他國家！連思宇盼「說」故事給更多人聽

記者楊智仁／專訪

說到中文配音最神動畫，「烏龍派出所、蠟筆小新、我們這一家」可能是大家腦中第一時間浮現出來的作品，多數角色們超脫日文原音的表演方式，走出屬於自己風格，同時又加入台灣在地化元素，因此時至今日仍被觀眾津津樂道。當時大家對中文配音相當喜愛、接受度也較高，然而十餘年過去，如今不時會聽到「中配好尬」、「聽中文好沒感覺」的聲音，關於這點連思宇老師心中也有許多感觸。

▼連思宇老師對於中配的評價有許多感觸。（圖／記者楊智仁攝）

「《烏龍派出所》、《我們這一家》在地化表演讓讓大家覺得很有親切感，我自己也非常喜歡這些作品，有些人可能會好奇，為甚麼之後的一些動畫不比照這種在地化方式去演繹，但這牽扯到很多面向，首先最重要的就是作品由誰負責找配音。我推測《烏龍派出所》是『電視台』自己買版權播給台灣觀眾看，所以領班才能把台詞修得那麼在地化，並融入台語，讓用詞、配音方式更有台灣特色；不過現在動畫中文配音大部分是『代理商』委託，以《間諜家家酒》為例，代理商做中文配音後不只會在台灣播放，也會將版權賣給華語地區，包含新加坡、馬來西亞，這時候作品就會避免放太多台灣人才懂的哏或台語，以免當地受眾看不懂無法產生共鳴；有時候日本官方也會參與試音選角，調整配音員演繹方向。」

談到現在觀眾們對中文配音評價，連思宇老師認為有一部分是因為時代進步，閱聽人收看動畫習慣改變，因此不時會有負面聲浪出現，「第一印象其實影響很大，以前串流媒體沒那麼發達的時代，大部分觀眾們看動畫時第一時間接觸到的就是中文配音版本，但現在收看管道很多，觀眾們可能都先聽過日文原音了，有既定印象再來看中配，自然怎麼看都不習慣，加上台灣這邊很難讓配音員在錄音前事前拿到稿子，因此配音員使用聲線跟表演方式多半會跟著原音走，這種情況下模仿很難比得過原作，《烏龍派出所》兩津勘吉，或是《我們這一家》花媽之所以備受好評，也是因為用了不同於原音、但不偏離角色設定且讓台灣觀眾更有親切感的方式詮釋。當然我並不是說沒辦法接受觀眾評論，只是有時候看到一些評語會覺得矛盾，舉例來說《九日》配音員們表現大獲好評，但同一批配音員配日文動畫有時就會被罵；在台灣，觀眾通常不會去研究誰配了甚麼角色，但其實大家稱讚或批評的配音員們多半都是同一群人，這也是我覺得值得探討的地方，因為背後有很多因素才會導致這樣的落差。」

誠如連思宇所說，影響動畫配音好壞與否的因素非常多，其中後製品質也占很大關係，如果客戶預算夠多，聲音呈現可以處理得非常細膩，像是在開闊地方要掛一些效果，讓觀眾聽起來是在空曠的地方說話，「音場」處理細節多少會影響到觀眾感受，連思宇老師語重心長地說到，「其實我也不是要大家在看動畫、戲劇時一定要聽中文配音，又或者不能批判，畢竟藝術表演本來就很主觀，有時成品品質不如觀眾預期，有負面聲音我覺得很正常，說出這些也希望讓大家更了解台灣配音環境、工作方式，以及這些大家沒想過的細節會對配音呈現產生多大影響。」

最後連思宇老師提到，期待之後能有機會接觸更多原創作品，每當參與原創作品的製作都能讓她感到無比興奮，除了預算相對充足，能請到更多配音員參與，讓聲音更為豐富之外，也有時間能研讀劇本、貼近角色，跟導演、領班針對表演做深入討論，還能不受原音節奏限制自由發揮，讓品質有大幅提升機會；而且連思宇相信，台灣也有許多優秀創作者，實力與創造力並不輸給其他國家，因此更希望台灣原創能有蓬勃發展，並透過台灣配音員聲音表演，將這些優秀的作品傳到全世界，將精采故事「說」給更多人聽。

▼連思宇希望把精采的故事說給更多人聽。（圖／翻攝自木棉花）