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中國山寨《寶可夢》違反智慧財產權　法院判賠1億人民幣

記者楊智仁／綜合報導

全球最知名跨媒體作品《寶可夢》系列，其項目橫跨遊戲、動畫、漫畫、卡牌等等，不過有這麼多相關產品當然也會有不少盜版、或是不法營利事件，而這樣的情況在中國尤為嚴重。早在 2021 年時《寶可夢》公司就已經向六間中國公司提告，如今判決結果也正式出爐。

▼山寨寶可夢《口袋妖怪復刻版》。（圖／翻攝自perezzdb channel YT） ▲▼盜版寶可夢《口袋妖怪復刻版》。（圖／翻攝自perezzdb channel YT） ）

《寶可夢》系列是全球最長青的作品，其所推出不論是動畫或遊戲都擁有極高討論度，世界各地都有寶可夢的粉絲。不過過去有六家中國公司遭到寶可夢官方提告，因為這些發行商自 2015 年開始，在未經授權情況下陸續推出了與《寶可夢》題材非常相似的手機遊戲，除了角色、人物幾乎一模一樣之外，這些盜版遊戲一年營收甚至可以達到 3 億人民幣。

寶可夢（上海）日前在官網釋出一審判決，公告指出《口袋妖怪：復刻》 ( 下稱被訴遊戲 ) 寶可夢角色、遊戲主角、地圖、核心元素與《寶可夢》多個要素系統高度相似甚至完全一致，故被訴遊戲侵犯著作權，同時運營、宣傳違反「不正當競爭法」。綜上判決，被訴遊戲公司「廣州麥馳網路科技有限公司、霍爾果斯方馳網路科技有限公司」須賠償共 1.07 億元人民幣 ( 被訴遊戲公司目前已提起上訴 )。株式會社寶可夢也表示會繼續捍衛自身合法權益，充分準備二審程序相關工作。

▲▼盜版寶可夢《口袋妖怪復刻版》。（圖／翻攝自perezzdb channel YT） ）

關鍵字：盜版寶可夢中國著作權報導

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