《聯盟戰棋》限時玩法英雄黎明登場　年底澳門舉辦世界冠軍賽

記者蘇晟彥／綜合報導

《聯盟戰棋》將在 25日推出限時模式「棋組回歸：英雄黎明」，將是第二次與過去的經典棋組融合登場，此外，年底也將在澳門舉辦「《聯盟戰棋》世界賽」，冠軍將可以獲得10萬元美金的獎賞及世界冠軍殊榮。

「棋組回歸：英雄黎明」將從2024年9月25日至11月4日登陸PC和手機版遊戲，在這個限時模式中將可以使用最新遊戲技術和知識應用在過去棋組的英雄和特性，讓他們重出江湖，並改善玩家體驗。

黎明即將降臨世界上最大型的PC策略遊戲《聯盟戰棋》，最新棋組回歸是「最終審判：英雄黎明」。

○ 棋組回歸是個限時遊戲模式，《聯盟戰棋》團隊會將最新遊戲技術和知識應用在過去棋組的英雄和特性，讓他們重出江湖，並改善玩家體驗。

● 《聯盟戰棋》「棋組回歸：英雄黎明」內容包括：

○ 棋組回歸天梯：全新進度系統。玩家可根據自己在棋組回歸展現的技術和打法，解鎖全新牌階和免費獎勵。

○ 開場更新：英勇無懼的鵝鵝騎士會降臨盤面，並給予助你強化單位的祝福。

○ 全新棋組回歸增幅裝置：由於原始棋組推出時還沒引進增幅裝置，「棋組回歸：英雄黎明」將為棋組新增特性和英雄增幅裝置，下面可找到部分例子：

■ 可怕巨斧：適合厭憎喪屍特性，縫合巨怪會裝備1把斧頭，並造成額外劈砍傷害。獲得1個克黎思妲及1個努努。

■ 死亡將至：瑟雷西可用鎖鏈鉤將自己拉向最遠的敵軍，並在下一次普攻造成額外傷害，就如他在《英雄聯盟》的機制一樣。

● 「棋組回歸：英雄黎明」是《聯盟戰棋》的第二套棋組回歸。今年較早《聯盟戰棋》推出第一套棋組回歸：「S3.5棋組回歸：浩瀚星河」。玩家都非常喜歡這季中棋組更新的現代版本，在「棋組回歸：浩瀚星河」推出的週末，幾乎有一半遊戲時間都是在玩這模式。

● 「最終審判：英雄黎明」（S5.5）是第五套棋組《聯盟戰棋：最終審判》的季中棋組更新，原先在2021年7月推出。這個難忘的更新所引進的機制（聖光道具、神聖祝福及特性典籍等等）後來成了《聯盟戰棋》的核心內容。

● 「棋組回歸：英雄黎明」將在14.19版本上線（2024年9月25日），並在14.21版本下線（2024年11月4日）。

《聯盟戰棋》資深產品經理Christina Jiang表示，「透過『棋組回歸：英雄黎明』，玩家可以回到這款遊戲的經典時刻，體驗現今已成為《聯盟戰棋》樂趣不可或缺的各種有趣機制首次登場時的情景，這令我們非常開心。」

此外，《聯盟戰棋》繼去年在拉斯維加斯舉辦世界賽大獲成功後，今年將移師澳門，玩家最多的地區，舉辦今年的世界賽，將會有512位高手參加搶奪30萬美金獎金池，冠軍將獨得10萬美金（約台幣320萬），比賽將於12月13至15日登場。

主要賽事

歡迎參加主要賽事！總計512位選手將在第一天的賽事中一較高下，但只有一位選手能在第三天的賽事中脫穎而出。玩家將以賽事開打前才剛推出沒多久的S13棋組競賽！賽事種子、積分系統和賽制等資訊請見下文。

周邊賽事

非主要賽事活躍參賽者的玩家，可以選擇加入各種周邊賽事！今年的免費遊戲站將轉換成趣味模式，包括一般對戰、4v4、首腦（1v1模式，每個玩家一次控制4台電腦！），和專屬遊戲模式。

主要賽事賽制

種子系統

選手將根據S12棋組「魔法無極限」排名進行種子排序。第一輪賽事結束後，將根據選手在賽事中獲得的積分採蛇形種子排序。

積分系統

每位選手將根據各場比賽的結果獲得積分：8/7/6/5/4/3/2/1（例如：第1名獲得8分，第8名獲得1分）。

活動賽程

我們根據過往參賽者的意見更改賽制，於第一天和第二天額外納入一輪比賽。第二天的每一輪比賽結束時，前四名選手將會晉級賽事；原本的比賽規則是前兩名選手晉級。

第一天 -

第一輪：512位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行3輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可晉級第二輪賽事。

第二輪：256位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行3輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可晉級。

第三輪：128位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行3輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可晉級。

第二天 -

第四輪：64位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行3輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可晉級。

第五輪：32位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行3輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可晉級。

第六輪：16位選手將分進8人一組的大廳，每位選手都會進行4輪比賽。每一間大廳積分前4高的選手即可前往決賽！

第三天 -

決賽：前8位選手將以「將死賽制」進行比賽。第一位獲得20點積分，並且在比賽中獲得第一名的選手，即為《聯盟戰棋》澳門公開賽冠軍。