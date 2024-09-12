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PS5 Pro不含光碟機...各大平台賣到缺貨　網猜：黃牛開始行動

記者楊智仁／綜合報導

PS5 Pro 主機預計在 2024 年 11 月 7 日於 PlayStation 和指定零售商開賣，只不過要價台幣 24,280 元而且不含光碟機，還是讓不少玩家表示太貴了。而在消息公布後，目前許多電商購物平台包含索尼官方網站，光碟機都已經銷售一空。

▼光碟機賣到缺貨。（圖／翻攝自PS5™ (Slim) Ultra HD Blu-ray 光碟機）▲▼缺貨。（圖／翻攝自官網）

本次 PS5 Pro 改善多項遊戲特點，包含三大面向升級，包含採用更高階的 GPU、光追系統及 AI 驅動，提供更銳利的影像清晰度同時讓遊戲體驗更順暢。只不過新主機價格也相當驚人，各國  699.99 美元 - 11.9 萬日圓，換算為台幣大約是 2.4 - 2.7 萬元而且不含直立式支架與光碟機，而在 PS5 Pro 正式推出之前，「PS5（Slim）Ultra HD Blu-ray 光碟機」全被掃光，包含官網在內許多平台都顯示「貨到通知我」、「缺貨」，這也讓網友們猜測，很可能是黃牛已經開始行動，而且並不只有台灣出現此情形，歐美地區、日本光碟機同樣缺貨，甚至出現價格翻倍的狀況。

說到這次 PS5 Pro 價格，日本要價 119,980 日圓也讓推特掀起「遊戲 PC」（ゲーミングPC）聲浪，不僅網友們討論 12 萬日圓可以組出甚麼規格的電腦，日本 PC 經銷商紛紛開始推銷定價在 12 萬日元的遊戲電腦主機，成為一種另類行銷方式。

關鍵字：PS5PS5Pro光碟機缺貨遊戲電腦黃牛

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