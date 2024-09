PS5 Pro不含光碟機...各大平台賣到缺貨　網猜：黃牛開始行動

記者楊智仁/綜合報導

PS5 Pro 主機預計在 2024 年 11 月 7 日於 PlayStation 和指定零售商開賣,只不過要價台幣 24,280 元而且不含光碟機,還是讓不少玩家表示太貴了。而在消息公布後,目前許多電商購物平台包含索尼官方網站,光碟機都已經銷售一空。

▼光碟機賣到缺貨。(圖/翻攝自PS5™ (Slim) Ultra HD Blu-ray 光碟機)

本次 PS5 Pro 改善多項遊戲特點,包含三大面向升級,包含採用更高階的 GPU、光追系統及 AI 驅動,提供更銳利的影像清晰度同時讓遊戲體驗更順暢。只不過新主機價格也相當驚人,各國 699.99 美元 - 11.9 萬日圓,換算為台幣大約是 2.4 - 2.7 萬元而且不含直立式支架與光碟機,而在 PS5 Pro 正式推出之前,「PS5(Slim)Ultra HD Blu-ray 光碟機」全被掃光,包含官網在內許多平台都顯示「貨到通知我」、「缺貨」,這也讓網友們猜測,很可能是黃牛已經開始行動,而且並不只有台灣出現此情形,歐美地區、日本光碟機同樣缺貨,甚至出現價格翻倍的狀況。

PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW