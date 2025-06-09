《伊蘇X》加強版「-諾曼榮光-」8/21上市　新故事、盾之兄弟出擊

記者蘇晟彥／綜合報導

雲豹娛樂 9日宣布，FALCOM旗下知名IP《伊蘇X -北境歷險-》將追加全新劇情、冒險舞台及多樣要素，將以《伊蘇X -諾曼榮光-》於 8 月 21日正式登場，同步在Switch 2 、 Steam平台開賣。此外，已經購買Steam版本的玩家，將可以在限定時間以優惠價格直接升級。

■《伊蘇 X -諾曼榮光-》簡介

「懷抱著驕傲（Proud），邁向全新的冒險舞台！！」

位於奧貝利亞灣北部的巨大島嶼「愛蘭德島」。 在與被稱為「古里格」的不死亡靈交戰之際， 紅髮冒險家亞特魯與海盜公主卡嘉在這片人跡罕至之地目睹了數不清的遺跡。 這座島上，究竟發生了什麼事……？



與另一位瑪那使用者的邂逅， 將引領亞特魯踏上踏上未知的冒險旅程――



除了亞特魯與卡嘉攻防合一，爽快連動的「交叉動作」外， 還增加了新的「瑪那動作」、廣闊的愛蘭德島原野＆探索區域！ 並新增了頭目、瑪那滑行競賽，以及與強敵交鋒的鬥技場戰鬥等，鑽研要素亦更加豐富。

▼「盾之兄弟」阿斯特麗德瑟倫（左）、卡努特加姆利（右）將作為新登場角色加入故事劇情中。



實體版首批購買特典「伊蘇 X -諾曼榮光- 追加樂曲全集」將完整收錄新增原野、迷宮、活動等所有配樂。此外，已經購買Steam®版《伊蘇X -北境歷險-》的玩家朋友們，只要購買當天同時上架的「特別優惠包」，即能

以更優惠的價格遊玩到大幅進化後的《伊蘇X -諾曼榮光-》。