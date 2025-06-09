日網萬票選最可愛動畫美少女！超婆女僕衝第一...女神大集合

記者楊智仁／綜合報導

動漫中有不少女神讓粉絲們紛紛喊婆，除了美麗外表、可愛個性、充滿特色的人格魅力，都是動漫迷們會如此沉浸於二次元的原因之一。日本網站「みんなのランキング」所展開網友們票選「動畫中最可愛美少女」，超過 3 萬人投票中一起來看看目前排行榜。

▼網票選動畫中最可愛美少女。（圖／翻攝自木棉花）

第一名是《Re:從零開始的異世界生活》雷姆，在接近萬人的評價下獲得 84.5 高分，這個結果其實並不意外，自 2016 年《Re:0》推出後雷姆時常在動漫相關排行榜中名列前茅，藍色短髮可愛外型、女僕屬性無時無刻支持著男主角的溫柔個性受到粉絲們喜愛；第二名《五等分的新娘》中野三玖分數為 83.4 分，同樣也是超高人氣角色，網站下方留言提到「從前期較為冷淡後來表情變得豐富起來，內向個性卻為了主角努力的模樣很迷人。」

第三名《輝夜姬想讓人告白 天才們的戀愛頭腦戰》女主角四宮輝夜，頭腦聰明個性鎮定，但碰到會長 / 戀愛相關的事情展現反差萌，輝夜在 4000 多人評價下獲得 81.5 分；第四名同樣為《Re:0》角色，銀髮美少女愛蜜莉雅，帶些天然呆以及富含正義感的個性，在故事演進下不斷成長變成大家依靠的對象，兼具可愛美麗呆萌屬性獲得 80.7 分。以下附上目前排行榜前 10 名角色，更多排名與投票可至官網查詢。

1.《Re:從零開始的異世界生活》雷姆

2.《五等分的新娘》中野三玖

3.《輝夜姬想讓人告白 天才們的戀愛頭腦戰》四宮輝夜

4.《Re:從零開始的異世界生活》愛蜜莉雅

5.《為美好的世界獻上祝福！》惠惠

6. 《Lycoris Recoil》錦木千束

7.《五等分的新娘》中野二乃

8.《偵探已經，死了》希耶絲塔

9.《魔女之旅》伊蕾娜

10.《我推的孩子》星野愛