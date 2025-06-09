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東京「吉伊卡哇樂園」暑假開幕！哥布林牢房公開、票價商品一次看

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。稍早官方公布大型體驗型設施「吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）」將於 2024 年 7 月 28 日正式開幕，地點位於東京都豐島區的 Sunshine City Annex，如入場將採抽選制，預計成為今年暑假話題焦點。

▼吉伊卡哇樂園 7 月開幕。（圖／翻攝自官網）▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）

本次「吉伊卡哇樂園」佔地約 2030 平方公尺（ 614 坪 ），設於 Sunshine City Annex 的兩層樓：地下一樓層為沉浸式體驗展示區與遊戲區，讓粉絲仿若走入《吉伊卡哇》的幻想世界；一樓則規劃為限量商品販售區，販售約 95 款限定商品，包括髮箍、爆米花桶與玩偶等，部分商品設有限購。營業時間為每日 10:00 至 21:00，入園需事前抽選，首波抽選將針對 7 月 28 日至 8 月 31 日暑假期間開放，報名期間為 6 月 16 日至 23 日。

▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）

票價方面 12 歲以上成人票為 3,500 日圓，4 至 11 歲兒童票為 1,800 日圓，此外，園區拍照打卡點「哥布林們的牢房」等場景以及商品示意圖搶先曝光，更多情報可以至官網查詢。官方表示，樂園由多元團隊打造，將以尊重、溫暖的理念持續推進，打造適合全年齡層沉浸其中的療癒空間。

▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）▲▼卡哇。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：吉伊卡哇

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