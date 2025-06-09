ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》被評為限制級　原因是「泡溫泉會裸露角色屁臀」

記者黃冠瑋／綜合報導
索尼互動娛樂於去年直播節目中確定將會推出《羊蹄山戰鬼》，而先前也確定將在10月正式上市，因而引發玩家關注。近日美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）也把《羊蹄山戰鬼》評級列為M級（17+限制級），原因是除了遊戲中的血腥畫面之外，遊戲也繼承了前作元素，玩家在泡溫泉時將會看到角色裸露屁臀畫面。

▼《羊蹄山戰鬼》評級出爐。（圖／翻攝自twitter／PlayStation Universe）

▲▼《羊蹄山戰鬼》評級出爐。（圖／翻攝自twitter／PlayStation Universe）

《羊蹄山戰鬼》自從在2024年9月公開後，因而受到玩家關注，在此期間開發商Sucker Punch也一直不斷釋出關於遊戲最新的開發進度，根據官方所公開的資訊，確認了《羊蹄山戰鬼》故事將圍繞著女主阿蘇展開，而她作為一位孤獨的戰士，飽受了家人遇害的創傷，並決心踏上了復仇之路，透過接受各種工作賞金、零散的任務，讓她揭開事情的真相。

隨著《羊蹄山戰鬼》10月發售逐漸接近，美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）也在近期完成遊戲評級作業，根據遊戲內容列為M級（17+限制級），包含「血腥暴力、毒品提及、強烈暴力、語言、部分裸露和飲酒」等內容。 《羊蹄鬼》的戰鬥中會使用武士刀、長矛、弓箭和步槍，並以風格化的慢動作捕捉電影般的終結技。肢解和斬首也是遊戲體驗的一部分，此外，暗殺場景也反映了視覺效果和殘酷的精準度。

另外，遊戲除了戰鬥元素有血腥畫面，也展現了成人遊戲會出現的畫面，像是遊戲中可以暢飲清酒，部分地點也會出現飲酒遊戲，不過角色酒醉的畫面會透過螢幕模糊效果進行視覺呈現。除此之外遊戲也繼承了前作元素，其中在溫泉場景中，將可看到一位女性角色的裸露臀部，而對話中也提到了關於鴉片的部分字眼，因此遊戲被評為限制級，對於玩家而言也不感到意外。

關鍵字：羊蹄山戰鬼、對馬戰鬼、索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【灑出整車啤酒】貨車沒綁牢！民眾狂撿駕駛超崩潰

推薦閱讀

《羊蹄山戰鬼》被評為限制級　原因是「泡溫泉會裸露角色屁臀」

東京「吉伊卡哇樂園」暑假開幕！哥布林牢房公開、票價商品一次看

日網萬票選最可愛動畫美少女！超婆女僕衝第一...女神大集合

微軟攜華碩推首款Xbox遊戲掌機！挑戰Switch2...強大性能一次看

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣！毛利萬用包、日版玩偶不再沉睡

《GTA 6》開發成本破10億美元！爆料者曝700棟可進入建築

《楓之谷Artale》晚間又大斷線　網友進攻官方DC：只有儲值不會壞

3A仙俠《誅仙世界》公測！啦啦隊女神談感情觀...秀32撞、三振舞

極好評《光與影:33 號遠征隊》遭控歧視只雇白人　網聲援開發團隊

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌「大多負評」　網怨：別擠牙膏

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

《GTA 6》開發成本破10億美元

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

微軟攜華碩推「Xbox Ally」掌機

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

日網萬票選最可愛動畫美少女

《羊蹄山戰鬼》被評為「限制級」

最新新聞

《羊蹄山戰鬼》被評為「限制級」

東京「吉伊卡哇樂園」暑假開幕

日網萬票選最可愛動畫美少女

微軟攜華碩推「Xbox Ally」掌機

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

《GTA 6》開發成本破10億美元

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

3A仙俠《誅仙世界》公測

《光與影:33 號遠征隊》遭控歧視只雇白人

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366