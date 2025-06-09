《羊蹄山戰鬼》被評為限制級　原因是「泡溫泉會裸露角色屁臀」

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂於去年直播節目中確定將會推出《羊蹄山戰鬼》，而先前也確定將在10月正式上市，因而引發玩家關注。近日美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）也把《羊蹄山戰鬼》評級列為M級（17+限制級），原因是除了遊戲中的血腥畫面之外，遊戲也繼承了前作元素，玩家在泡溫泉時將會看到角色裸露屁臀畫面。

▼《羊蹄山戰鬼》評級出爐。（圖／翻攝自twitter／PlayStation Universe）

《羊蹄山戰鬼》自從在2024年9月公開後，因而受到玩家關注，在此期間開發商Sucker Punch也一直不斷釋出關於遊戲最新的開發進度，根據官方所公開的資訊，確認了《羊蹄山戰鬼》故事將圍繞著女主阿蘇展開，而她作為一位孤獨的戰士，飽受了家人遇害的創傷，並決心踏上了復仇之路，透過接受各種工作賞金、零散的任務，讓她揭開事情的真相。

隨著《羊蹄山戰鬼》10月發售逐漸接近，美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）也在近期完成遊戲評級作業，根據遊戲內容列為M級（17+限制級），包含「血腥暴力、毒品提及、強烈暴力、語言、部分裸露和飲酒」等內容。 《羊蹄鬼》的戰鬥中會使用武士刀、長矛、弓箭和步槍，並以風格化的慢動作捕捉電影般的終結技。肢解和斬首也是遊戲體驗的一部分，此外，暗殺場景也反映了視覺效果和殘酷的精準度。

另外，遊戲除了戰鬥元素有血腥畫面，也展現了成人遊戲會出現的畫面，像是遊戲中可以暢飲清酒，部分地點也會出現飲酒遊戲，不過角色酒醉的畫面會透過螢幕模糊效果進行視覺呈現。除此之外遊戲也繼承了前作元素，其中在溫泉場景中，將可看到一位女性角色的裸露臀部，而對話中也提到了關於鴉片的部分字眼，因此遊戲被評為限制級，對於玩家而言也不感到意外。