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PS5 Pro預定11月上市卻少關鍵裝置　價格超貴網嘆：乾脆買PC

記者楊智仁／綜合報導

昨日晚間，索尼在官方直播公布 PS5 Pro 將於今年 11 月正式登場引發討論，本次新主機改善多項遊戲特點，不過價格上面也非常驚人，尤其日本售價 11.9 萬日圓逼近 2.7 萬台幣，而且還不包含最重要的光碟機，資訊釋出後於社群上引發討論。

▼PS5 Pro 11/7登場。（圖／PlayStation 推特）

 ▲▼PS5 PRO。（圖／翻攝自推特）

PS5 Pro 主打三大面向升級，包含採用更高階的 GPU、光追系統及 AI 驅動，運算單元比目前 PS5 主機多 67%，記憶體速度快 28% 讓遊戲體驗更加順暢；AI 驅動提升提供更銳利的影像清晰度。儘管新主機有許多升級，但價格才是大家最關注的重點，包含 699.99 美元 - 11.9 萬日圓，換算為台幣大約是 2.3 - 2.7 萬元，而且這樣的價格裡面並不包含光碟機，如果額外購買「PS5 Ultra HD Blu-ray 光碟機」必須得再加上台幣 3000 多元，目前大部分網友反應還是太貴了。

▲▼PS5 Pro 11/7登場。（圖／PlayStation 推特）

當然 PS5 Pro 相關資訊與比較也在網路上引發討論，日本推特趨勢上甚至出現「遊戲 PC」（ゲーミングPC），就有網友發文表示，12 萬日元乾脆直接組一台電腦，並列出 CPU、GPU、SSD 等設備，規格就算沒有 PS5 Pro 那麼厲害，但能做的事情不僅限於玩遊戲反而更有價值。PS5 Pro 主機預計在 2024 年 11 月 7 日於 PlayStation 和指定零售商開賣，9 月 26 日展開預購，究竟玩家們買不買單就要再觀察了。

關鍵字：索尼PS5Pro遊戲主機價格網友討論

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