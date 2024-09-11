用PS5化身海馬社長？泰Coser創意還原《遊戲王》　網笑：高成本

記者楊智仁／綜合報導

擅長低成本 Cosplay 泰國網紅「Lowcostcosplay」，每次都能用各種特別方式還原動畫角色，許多粉絲看了他所上傳照片都會不自覺露出笑容。日前他用 PS5 呈現《遊戲王》的海馬瀬人，只不過這次 Cosplay 好像有點高成本，網友們在稱讚創意同時也不免笑喊「High cost cosplay」。

▼用 PS5 還原《遊戲王》海馬。（圖／翻攝自Lowcostcosplay FB）

身為海馬娛樂集團社長、被稱為日本最強玩家、同時為主角武藤遊戲宿敵 ( 前世是輔佐法老王的神官 )，提到《遊戲王》海馬絕對是大家經常想到的角色，海馬招牌「青眼白龍」也是作品中最具霸氣的怪獸卡之一。伴隨著稍早官方宣布 PS5 Pro 將於年底 11 月 7 日正式登場，沒想到 Lowcostcosplay 竟然把兩者結合帶來創意 Cosplay。

「Lowcostcosplay」很擅長利用小物件、身體各部位，繪畫+修圖 Cos 動畫角色，這次只見他把 PS5 的主機擺在胸前、手把置於身體兩側再稍微調整一下角度，PS5 瞬間就變成海馬社長招牌高領高肩的衣服。儘管 PS5 價格有點高，但 Lowcostcosplay 馬上附上一張海馬大笑 GIF 表示，「LOWCOST FOR ME HAHAHAHAHA」，畢竟 PS5 的花費對海馬社長來說應該是很低成本阿。