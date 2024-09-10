吉卜力公園迎開園兩周年舉辦祭典！戴專用耳機走訪各園區回味經典

記者楊智仁／綜合報導

對於喜歡宮崎駿動畫的粉絲來說，吉卜力公園絕對是朝聖必經之地，超多設施及造景讓大家可以沉浸在吉卜力的世界之中。園區自 2022 年開放以來即將在 11 月迎接兩周年，日前官方也宣布舉辦「秋季 DONDOKO 祭典」( 秋のどんどこ祭り ) 主題活動。

▼吉卜力公園是許多粉絲必去朝聖之地。（圖／@ghibliparkjp、官網）

吉卜力公園位在日本愛知縣長久手市的愛·地球博記念公園，園區內分成「吉卜力大倉庫、DONDOKO之森、青春之丘、魔法故鄉、魔女之谷」等五大區，在這裡能看到《神隱少女》無臉男、湯婆婆的館長室、《魔法公主》山獸神、《天空之城》機器人兵等經典場景。如今為了慶祝兩周年，吉卜力公園首次舉辦主題活動，並公開由宮崎駿長子宮崎吾朗所繪製的活動海報圖。

本次「秋季 DONDOKO 祭典」11 月 2 日 - 3 日會舉行野外上映會，分別播放《劇場版 安雅與魔女》和《霍爾的移動城堡》，放映前安排現場小型演奏會演出，同時 11 月 2 - 4日；11 月 15 - 17日將有「吉卜力公園的音響世界 powered by au」( ジブリパークの音響世界 powered by au ) ，遊客可戴上專用耳機走訪吉卜力公園各園區，當然播放都是經典樂曲。不僅如此，活動舉辦美術工作坊教大家製作動畫背景，現場鐵砲隊表演火繩槍以及日本傳統民俗技藝「棒の手」。更多詳情之後會公布在吉卜力公園官網上，相信在活動的助攻之下，屆時一定會有滿滿人潮享受祭典氛圍。