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「鬼滅、芙莉蓮、膽大黨」合影區！木棉花動漫樂園在台中亮相

記者楊智仁／綜合報導

2024全台首場MUSE動漫淘樂園，將在9月13日到9月29日在台中大魯閣新時代購物中心的一樓廣場，跟所有中台灣的粉絲朋友們見面。這次帶來熱門作品《鬼滅之刃 柱訓練篇》、《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，以及十月超強新番《膽大黨》合影區，還有淘樂園精選福袋、滿額贈活動跟各種優惠折扣，活動首三日更有超殺的42折福袋與限定滿額贈。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

本次台中動漫淘樂園，首度曝光10月超強熱血新番《膽大黨》主角綾瀨桃的2.5公尺高氣偶，巨大的Q版制服造型還原作品中小桃的青春活力，現場還有厄卡倫、星子奶奶、愛羅、寺仁的角色合影牆，與大家一起期待10月4日的正式播出之日。經歷了激烈戰鬥與各式各樣會議後，《轉生史萊姆》利姆路、朱菜、紫苑、紅丸與嵐牙一起開心迎接坦派斯特開國祭正式開幕；《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終在主公籌畫下引動全新高潮，期待蛇柱、岩柱、風柱、水柱、蟲柱，以及鬼殺隊所有成員在劇場版無限城篇當中的精彩表現；動畫完結後依舊讓人意猶未盡的《葬送的芙莉蓮》，就讓與花瓣一同飛舞在空中的千年精靈魔法使，帶來療癒及撫慰。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

精選福袋部分，這次帶來了近期超高人氣的兩部大作，首先是熱血守護的《WIND BREAKER 防風少年》，風鈴高中校徽徽章、防風鈴圖騰電競滑鼠墊，以及防風鈴眾人的1000片拼圖，讓防風少年時時刻刻陪伴在你的生活中；《葬送的芙莉蓮》月下冷漠肅殺眼神的電競滑鼠墊，與被寶箱怪捕獲時努力求救的全彩側背包，一次讓你擁有滿滿反差萌的芙莉蓮，Q版立體杯墊跟壓克力飯友立牌更是超級可愛。兼具實用性與收藏性的兩款福袋都只要599元就可以帶回家。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

為了回饋淘樂園的粉絲朋友，更推出滿額贈活動，單筆消費滿799元，可以獲得《鬼滅之刃》禰豆子的雙面翻轉抱枕；單筆消費達1500元，則可以獲得10月熱血奇幻新作《膽大黨》的作品紙袋，兩組贈品都是贈完為止。活動首三日9月13日到9月15日特別推出《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的期間限定福袋，可以隨處配戴的魔鬼氈絨面史萊姆零錢包、長型史萊姆玻璃水杯、史萊姆大臉表情不織布提袋，以及漂浮在藍色水面上超CHIIL的史萊姆漂浮鑰匙圈。首三日更加碼推出限定滿額贈，期間單筆消費滿399元就可以隨機獲得《鬼滅之刃》禰豆子口罩或善逸眼罩。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

10月4日全面開播的靈異奇幻熱血新番《膽大黨》，這次動漫淘樂園超前部署推出多款商品，要讓大家搶先擁有。外星人否定派的小桃全彩T恤跟語錄炫光大胸章組，以及背後有招牌圓框眼鏡的厄卡倫潮流T恤與幽靈否定派的語錄炫光大胸章組。厄卡倫變身後的超殺氣外型，在布面滑鼠墊上多角度展現；靈媒奶奶綾瀨星子手上那隻除魔球棒，忠實還原為可以隨身攜帶的鑰匙圈。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

限量追加的《WIND BREAKER 防風少年》團旗，讓防風鈴圖騰以及守護的真義與你同在。《葬送的芙莉蓮》跪姿祈禱的千年精靈魔法使，30公分高的等比呈現，超強存在感的壓克力立牌不容錯過；更有集結了20張經典人物場景的明信片組，細細品味作品中一起經歷的點點滴滴。可當暖手枕、抱枕，還可以打開變成毛毯的《轉生史萊姆》三合一抱枕毯。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》彩繪玻璃風透明傘上的安妮亞與彭德，帶來既清新又可愛的超萌感受。IG風格設計的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》大壓克力鑰匙圈，與千束一起走遍世界，留下難能可貴的回憶吧。首三日限定活動、超值福袋，與各大強作的精選商品外，還準備了下殺55折的好康優惠與銅板價就可以帶回家的超殺驚喜。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅芙莉蓮膽大黨木棉花

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