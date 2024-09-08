名古屋寶可夢中心翻新登場！皮卡丘、時拉比迎粉絲還有限定周邊

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢中心 ( Pokémon Center ) 絕對是所有訓練師必去朝聖的地方，包含去年 12 月所開幕的 Pokémon Center TAIPEI 人氣至今居高不下，如今日本名古屋寶可夢中心即將新裝開幕，官方也釋出全新店面概念圖以及一系列限定商品等待粉絲到來。

▼日本名古屋寶可夢中心。（圖／翻攝自ポケモンセンター）

寶可夢中心對於粉絲來說絕對是能好好燃燒荷包的地方，首家門市於 1998 年在東京日本橋開幕。目前於東京（4間店鋪）、大阪（2 間店鋪）、札幌、仙台、船橋、橫濱、金澤、名古屋、京都、廣島、福岡、沖繩等城市均設有門市 ，每間都有根據當地的文化或歷史而設計的專屬標誌及店內吉祥寶可夢。近日官方宣布名古屋寶可夢中心將遷離舊址搬到「名古屋 PARCO 東館 2 樓」，名古屋自然唯美的街道為背景，搭配皮卡丘與時拉比在入口迎接大家。

這次名古屋寶可夢中心以草系寶可夢作為招牌，預計在 10 月 12 日翻新登場，從宣傳圖可以看到月桂葉、時拉比在綠意盎然的街道上嬉戲，受到矚目限定寶可夢商品包含頭戴紫色花瓣的時拉比大娃娃、手持名古屋小倉吐司特色餐點的皮卡丘娃娃、開幕限定主題杯子、盤子，除此之外店內還擺放著金色的鯉魚王雕像充滿氣勢。如果 10 月有要去名古屋的粉絲不妨至全新的寶可夢中心朝聖一下。