《NBA 2K25》全球發售！新增球員1100個招牌出手、外加新競技模式

記者楊智仁／綜合報導

2K今日宣布，NBA電玩遊戲模擬系列的最新作品《NBA 2K25》，現已在全球PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch™以及PC平台正式發售。新世代《NBA 2K25》在ProPLAY™技術的加持下帶來了重大遊戲更新，還有為廣獲玩家喜愛而在新作中回歸的MyTEAM和籃球之城提供新競技模式，以及為MyCAREER、MyNBA和The W導入的新角色扮演體驗，再加上更多其他內容。

Visual Concepts總裁Greg Thomas表示，「《NBA 2K25》終於正式推出，並根據社群的反映意見，成為玩家最終極的籃球試煉場，讓他們能夠大秀身手，並體驗什麼叫做籃球才是王道。藉由在籃球之城和MyTEAM中新登場的全新競技模式，以及各種強化功能和為新玩家規劃的教學功能，《NBA 2K25》為老玩家和新玩家帶來了無與倫比的體驗。現在正是上場拼球的最佳時機。」

【《NBA 2K25》在新世代平台所帶來創新】

ProPLAY™技術加持下的遊戲內容：藉由運用直接轉換自真實NBA影片的全新ProPLAY™動畫，帶給玩家更加逼真寫實的遊戲體驗。《NBA 2K25》新增了9,000個全新ProPLAY™動畫，包括1,500個運球動畫、絕大多數2023-24 NBA球季陣容球員的1,100個招牌出手動畫，以及超過1,300個全新無球移動動畫，帶給玩家迄今最真實的遊戲體驗。

全新運球引擎：《NBA 2K25》採用了在ProPLAY™技術加持下的全新運球引擎，為遊戲帶來15年來最大的變革，包括從真實的NBA影片產生動態動作，創造出更寫實的新感受。

籃球之城：《NBA 2K25》歡迎大家來到根據玩家反映意見而改頭換面的嶄新互動式籃球之城。全新的籃球之城不但在規劃上為更緊密，還提供更具親和力的體驗，包括「星光大道」競技中心、容納「試煉球場」的宏偉場館、回歸的MyCOURT和著名的《2K15》MyPARK，再加上更多內容。

你的MyTEAM，操之在你：《NBA 2K25》帶來了MyTEAM史上最大規模的升級 - 三重威脅公園，外加其他三種新遊戲模式：突破賽、一決雌雄和場上王者 - 革新了MyTEAM的單人和多人體驗。MyTEAM也迎回了拍賣行，並將拍賣行選單更新整合為一站式的搜尋和買賣中心，以提供更簡便的體驗。

王朝之心：《NBA 2K25》的MyCAREER旨在打造NBA史上最偉大的王朝。玩家將對抗九支NBA史上最佳球隊，爭奪季後賽門票和贏得總冠軍，問鼎王朝排名冠軍寶座，寫下屬於自己的傳奇。在勇闖NBA籃壇奪冠之前，玩家可以透過名為「王朝之心」的回顧故事，重溫他們的MyPLAYER從高中到FIBA比賽的成長之旅，為之後的職業生涯奠定基礎。

在THE W中成為傳奇：玩家可以在《NBA 2K25》中與WNBA傳奇球星同場競技，與A'ja Wilson、Diana Taurasi或Angel Reese、Caitlin Clark等WNBA崛起新星一較高下，成為The W的史上最強。

STEPH紀元：MyNBA模式導入了創新內容與功能，包括「Steph紀元」。在「Steph紀元」中玩家可以重溫或改寫Stephen Curry和2017 Golden State Warriors那段充滿冠軍榮耀的傳奇生涯。MyGM首次於新世代平台登場，讓玩家化身為NBA球隊總經理，享受最完整的角色扮演體驗。

學習2K：《NBA 2K25》提供了新的「學習2K」模式，讓玩家可以從2K的基本機制開始學起，乃至於學到如何施展最進階的動作。無論玩家想嘗試全新的節奏投籃、學習數以百計的動作、玩些小遊戲、進行訓練，或在練習情境中鍛鍊，都可以藉助旨在讓《NBA 2K25》更易於上手的「學習2K」教學工具。