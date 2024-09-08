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《吉伊卡哇》首款手遊將推出　事前登錄人數破70萬展開新活動

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前株式會社 Applibot 也宣布將推出系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》並展開事前登錄活動，不到一個月目前日本的遊戲事前登錄人數已經超過 70 萬人。

▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp） ▲▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論，成為《吉伊卡哇》擄獲大量粉絲的魅力所在。

▲▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp） ▲▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種玩法，玩家可以在遊戲中進行討伐、拔草、收集食譜進行料理等。主視覺及宣傳影片中吉伊卡哇們穿著遊戲原創的服裝亮相相當療癒。目前事前登錄人數超過 70 萬人，官方同步在推特上展開「吉伊卡哇 Pocket 找錯遊戲 vol.1」活動，如果事前登錄人數超過 100 萬下載本遊戲可獲得「吉伊卡哇 Pocket 原創 LINE 貼圖」。

關鍵字：吉伊卡哇

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