「樂高遊戲拼砌試煉場」快閃A13北廣場　闖關成功限定贈品帶回家

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣樂高以遊戲為主題的「樂高®遊戲拼砌試煉場」9月6日至18日在遠百信義A13一樓北面廣場與玩家們見面，活動集結了四大經典遊戲IP打造多款互動體驗及積木拼砌關卡，邀請熱愛電玩的玩家們一同在樂高遊戲世界裡過關斬將。現場除了闖關遊戲體驗活動外更推出打卡贈禮，闖關成功集滿三個章的玩家，更可參加趣味抽獎環節，有機會將限定消費滿額贈禮帶回家。

▼「樂高®遊戲拼砌試煉場」在遠百信義A13登場。（圖／台灣樂高提供）

台灣樂高集結四大經典遊戲IP打造互動體驗關卡 帶領玩家創建屬於自己的樂高遊戲世界

樂高®一直以發揮自我創意、不為想像力設限為宗旨，今年的遊戲主題體驗活動「樂高®遊戲拼砌試煉場」也以Your Game, Your Build 為理念，集結超級瑪利歐™、Minecraft®、Sonic the Hedgehog™、動物森友會™等經典遊戲IP，鼓勵玩家們不為想像力設下限制、發揮創造力，打造出專屬遊戲風格。

在「樂高®遊戲拼砌試煉場」想成為一位過關斬將的王者，首先需要領取一張任務遊戲卡，前往第一關「瑪利歐跳躍大冒險」進行挑戰，開始前可選擇一位超級瑪利歐™中的角色成為冒險夥伴，穿梭在不同世界場景中，成功抵達終點贏得一個任務章。接著，進入第二關「索尼克的快艇射擊試煉」與第三關「麥塊的飛船尋寶挑戰」，玩家可自行二擇一，選擇要挑戰的關卡，在「索尼克的快艇射擊試煉」中，玩家們將化身為快艇駕駛員發射砲彈，穿越隧道成功擊中積木三次即過關；而在「麥塊的飛船尋寶挑戰」裡，玩家們要學會駕馭並控制黑龍，發射武器擊倒飛船上的敵人，找到飛船上的寶石即獲勝，完成第二關或第三關任一關卡即可贏取一個任務章。在經歷了幾場驚心動魄的冒險後，玩家們將抵達第四關「創建可愛島嶼」，大家可以輕鬆的在島嶼上自由拼砌島嶼上的裝飾物，創作完成後將作品陳列在想擺放的位置，大功告成後，即可得到最後一個任務章。在一系列的冒險遊戲旅途中，玩家們也將在關卡一「瑪利歐跳躍大冒險」及關卡四「創建可愛島嶼」的遊戲場景看見由樂高®專業認證大師黃彥智以積木顆粒打造的經典遊戲場景，現場更有樂高與任天堂合作推出的全新系列，樂高®薩爾達傳說™新品「77092德庫樹 2 in 1」首次亮相，期待各路遊戲玩家，透過角色扮演與積木拼砌，攻下層層關卡，贏得最後勝利。

快閃活動期間多項滿額與打卡好禮 期待各路玩家們大展身手

台灣樂高於「樂高®遊戲拼砌試煉場」活動期間推出多項限定好禮，活動期間於現場拍照打卡分享至Instagram標記樂高官方IG 社群並標記指定hashtag，即可免費兌換樂高®超級瑪利歐™貼紙乙張；完成闖關挑戰，任務遊戲卡集滿三個章的玩家至指定樂高店點消費指定系列(樂高®超級瑪利歐™、樂高®Minecraft®、樂高®Sonic the Hedgehog™、樂高®動物森友會™、樂高®薩爾達傳說™)任意盒組，即可抽樂高®福引機一次，有機會獲得限量樂高®超級瑪利歐™後背包、樂高®超級瑪利歐™金幣、「71432 海龍王的沉船冒險」以及限量版樂高®耀西積木包，多款闖關遊戲與抽獎環節結合限定消費滿額贈禮活動，各路玩家們準備好加入台灣樂高的行列，一起在遊戲的世界裡大展身手吧！

【「樂高®遊戲拼砌試煉場」活動資訊】

 地點：遠百信義A13一樓北面廣場 (台北市信義區松仁路58號)

 日期：9月6日至9月18日

 活動體驗時間：週一至週五11:00-20:30、週六、週日及國定假日11:00-21:00