【廣編】人氣插畫家亞拉繪製LINE貼圖「不可思議的寶可夢」　現正免費下載

▲人氣插畫家亞拉所繪製的LINE貼圖「不可思議的寶可夢」，現正免費下載！

圖、文／寶可夢台灣股份有限公司提供

株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）於LY Corporation運營的社交軟體「LINE」內的貼圖商店內，8/27起開始免費發佈LINE貼圖「不可思議的寶可夢」。8/27~9/26將寶可夢台灣官方LINE帳號加入好友，即可免費獲得貼圖。

下載連結：https://line.me/S/sticker/32273

「不可思議的寶可夢」介紹影片：https://youtu.be/Jjgg-nw44Dk

由創造出貓貓蟲咖波的人氣漫畫家亞拉全新繪製！以不可思議的寶可夢為題繪製的圓滾滾可愛插畫中，將16隻寶可夢極具魅力地表現了出來。以皮卡丘為首，有在《寶可夢 紅／綠》中登場的妙蛙種子、卡比獸，還有代表了Pokémon Center TAIPEI的寶可夢快龍，以及新葉喵、太樂巴戈斯等在寶可夢最新作《寶可夢 朱／紫+零之秘寶》中登場的寶可夢們，表現出了多種不同的感情及要傳達的訊息。

為慶祝貼圖發佈，官方Instagram將舉辦抽選活動，追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號，按讚貼文並留言，滿足活動參加條件即可參加，有機會獲得皮卡丘的壓克力便簽夾子！

9/2~9/26在Pokémon Center TAIPEI向員工出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面，即可獲得貼紙！店內的還設有寶可夢們的裝飾及拍照區等「不可思議的寶可夢」拍照點。