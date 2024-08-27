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《寶可夢》LINE貼圖限時免費下載！咖波作者親操刀繪超萌皮卡丘

記者楊智仁／綜合報導

株式會社寶可夢在社交軟體「LINE」內的貼圖商店內，於 8 月 27 日起開始免費發佈 LINE 貼圖「不可思議的寶可夢」。2024 年 8 月 27 日～9 月 26 日期間內，將寶可夢台灣官方 LINE 帳號加入好友，即可免費獲得貼圖。

▼免費 LINE 貼圖「不可思議的寶可夢」。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

由創造出貓貓蟲咖波的人氣漫畫家亞拉全新繪製，以不可思議的寶可夢為題繪製的圓滾滾可愛插畫中，將 16 隻寶可夢極具魅力地表現出來。相信一定可以在日常生活的各種場面中表達出大家的感情。以皮卡丘為首，除了有在《寶可夢 紅／綠》中登場的妙蛙種子、卡比獸等人氣寶可夢之外，還有代表 Pokémon Center TAIPEI 寶可夢快龍，以及新葉喵、太樂巴戈斯等在寶可夢最新作《寶可夢 朱／紫+零之秘寶》中登場的寶可夢們。

本次參與貼圖設計的漫畫家亞拉從孩童時期起就和寶可夢有著深厚的聯繫，從小時候起就接觸到寶可夢動畫和玩具，也會在筆記本上塗鴉寶可夢等。本次項目中，透過繪製寶可夢並讓牠們動起來，實現了一個很大的願望，讓他覺得非常感動。為慶祝貼圖發佈，官方Instagram將舉辦抽選活動，將有機會獲得皮卡丘的壓克力便簽夾子。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 16 日為止將實施抽選活動，追蹤寶可夢台灣官方 Instagram 帳號，按讚貼文並留言，滿足活動參加條件即可參加，活動將抽選 100 名用戶贈送亞拉新繪製的皮卡丘設計壓克力便簽夾子，可以用它夾住寫有重要行程的便簽，或是裝飾在桌子上。2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 26 日為止，在 Pokémon Center TAIPEI 向員工出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面，即可獲得「不可思議的寶可夢」貼圖中皮卡丘的貼紙，店內的還設有寶可夢們的裝飾及拍照區等「不可思議的寶可夢」拍照點。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供） 

關鍵字：寶可夢Line

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