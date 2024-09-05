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「排球少年 X 犀牛盾」推手機配件！烏野、音駒保護殼重溫熱血

記者楊智仁／綜合報導

全球知名手機 3C 防護配件品牌 RHINOSHIELD 犀牛盾多年來持續與眾多人氣動漫合作推出正版授權系列產品。今年夏天 RHINOSHIELD 犀牛盾攜手日本超人氣作品《排球少年！！》，帶來多款人氣角色手機配件。同時更推出限量贈獎活動，獎項為極具收藏價值的《排球少年》正版官方授權產品，讓各位排球迷們熱血起來。

▼RHINOSHIELD 犀牛盾攜手《排球少年》。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

這次 RHINOSHIELD 犀牛盾推出《排球少年！！》多達 32 款手機殼圖款、8 款 Airpods 保護殼、5 款 AquaStand 磁吸水壺、4 款固架 Max、3 款 GRIP O 手機支架；多位人氣角色皆收入其中，包含：烏野高中的「日向翔陽」和「影山飛雄」、青葉城西高中的「及川徹」和「岩泉一」、音駒高中的「孤爪研磨」和「黑尾鐵朗」、以及梟谷學園的「木兔光太郎」和「赤葦京治」等。

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

除了角色款式設計圖案外，同步推出各隊療癒吉祥物款式、經典橫斷幕款式「飛吧」等，以及動漫迷必備收藏的名場面款式，都將和粉絲們一同重溫那些熱血沸騰的經典畫面。RHINOSHIELD 犀牛盾為歡慶《排球少年》系列推出，開賣日起至 9/15 舉辦官方慶祝活動，活動期間內於 RHINOSHIELD 犀牛盾官網購買「排球少年系列商品單筆滿 $800 元」，即可獲得限量獎品抽獎資格。9 月底更祭出期間限定的「排民應援活動」，在台北信義新光 A11 門市及三創生活園區門市，設立「日向」和「影山」的人形立牌，邀請排民們前往現場朝聖打卡。

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

【RHINOSHIELD 犀牛盾《排球少年！！》歡慶活動】

l 日期：7/24 - 9/15

l 活動機制：官網購買「排球少年系列商品單筆滿 $800 元」

l 活動獎項：《排球少年》官方限量獎品
（日本壽屋 排球少年!! ARTFX J 日向翔陽 與 影山飛雄 1/8 公仔）

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

關鍵字：手機配件正版授權限量贈獎活動排球少年RHINOSHIELD

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