外媒爆PS5 Pro這個月會宣布　加碼曝光「外盒模擬圖」

記者蘇晟彥／綜合報導

在2020年PS5問世後，近年只有以瘦身版「Sliｍ」進行改版，近日就開始有不少消息指出，PS5 Pro 將會在年底登場，隨之首發的將會是Rockstar Games旗下大作《俠盜獵車手6》，更有消息爆料即將發售的事情在業界已經不是秘密，只等索尼自己將消息公開大家才能「暢談」。

綜合外媒報導，今年開始針對索尼將推出PS5 Pro的消息喧囂塵上，不管是剛開始從命名為「Trinity」等等的傳聞，都沒有停止過，但到了今年Gamescom上，索尼仍舊沒有相關消息，讓不少玩家認為在最重要的慶典上沒有宣布，應該會等到2025年才公開。

但從9月開始，不少外媒開始爆料，「PlayStation 5 Pro」的草稿圖已經曝光，而正確將登場的日期，將會在這個月的直播「 State of Play」公布此消息，對此，外媒Dealabs在報導中指出，已經看到PS5 Pro的最終外包裝盒的正面，但因為版權問題，沒有辦法分享，只能透過繪製的草圖來示意PS5 Pro的設計。

報導繼續指出，在外觀上仍然與PS5 Slim相似，猜測外殼應該可以相互替代，但整體的光碟機全部都被拿掉，可能會像Slim版本一樣做外接式，認為索尼企圖壓低價格來搶佔市場，而價格可能會訂在599.99美金（約台幣1.9萬）。對此，目前傳聞中就是傳聞，但這次外媒鋪天蓋地、來勢洶洶，認為在九月一定會有相關消息釋出，而九月底又是索尼睽違許久再次參戰東京電玩展，相信一定有相關策略來提高熱度。

▼Dealabs指出已經看到完整外觀，但礙於版權問題只能用描繪代替。（圖／翻攝自Dealabs）