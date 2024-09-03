與「芙莉蓮、安妮亞」合照！木棉花「超動漫研究社」台北登場

記者楊智仁／綜合報導

隨著暑假結束，新學期的到來同學們還在猶豫加入哪個社團嗎？木棉花「超動漫研究社」綜合動漫快閃活動將於9月6日至9月30日於台北地下街Y區1號廣場隆重登場，無論是新生、舊生還是畢業生，都誠摯地邀請動漫迷加入。

▼木棉花「超動漫研究社」。（圖／木棉花提供）

「超動漫研究社」中，粉絲們有機會成為四組人氣動漫的社員，可在專屬主題區與自己喜愛的動漫角色拍照打卡。對超自然現象有興趣的同學，入口處的《膽大黨》絕對是最佳選擇，面對幽靈與外星人的來襲，與小桃、厄卡倫、愛羅、寺仁一起迎接刺激驚奇的冒險；熱血又富有正義感的同學，歡迎與《WIND BREAKER防風少年》的櫻遙、蘇枋隼飛、梅宮一合影，留下專屬於你的青春回憶；喜歡神秘魔法與浪漫愜意氛圍的你，快來成為千年精靈魔法使的學徒，芙莉蓮、欣梅爾、海塔、艾冉正在等著你加入《葬送的芙莉蓮》的旅途；安妮亞粉絲也千萬不要錯過《SPY×FAMILY間諜家家酒》打卡點，可以跟舞會打扮的佛潔一家人立牌一起拍出優雅照片。

萬眾矚目《膽大黨》福袋於9/6在「超動漫研究社」快閃店獨家開賣，福袋內容除了有精美KV1000片拼圖，還有戴上就足以讓人捏把冷汗的高速婆婆眼罩，更有新品賽伯星人鑰匙圈。而療癒人心《葬送的芙莉蓮》福袋則於9/16接力開賣，有超經典的寶箱怪造型抱枕，還有不管上學或上班都超實用的五層資料夾，以及新出的烙印皮質證件套，裝學生證、工作證都可以，兩款免千元的獨家福袋只在「超動漫研究社」數量有限，售完為止。

活動期間穿著學生制服或出示學生證，即可於木棉花樂園門市兌換「超動漫研究社」限量快閃店小卡折價券（數量有限，贈完為止），穿制服拍照打卡，再贈木棉花樂園優惠券。最後社團課結束後，還可以去隔壁木棉花樂園門市逛逛，超燙卡片機將於快閃店活動期間現身於木棉花樂園門市，熱門的《WIND BREAKER防風少年》和《葬送的芙莉蓮》隨機造型收藏卡等粉絲蒐集。

「超動漫研究社」快閃店 活動資訊：﻿

l 日期：2024年9月6日(五)至9月30日(一)

l 時間：每日11:00~20:00

l 地點：台北地下街1號廣場（近捷運北門站Y28出口）