10月霸權！《Re:從零開始的異世界生活》第三季分為兩篇章放送

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》可說是 10 月最受矚目的新番，作為異世界題材超人氣作品，不論銀髮美少女「愛蜜莉雅」還是超婆女僕「雷姆、拉姆」都有大批教徒擁護。如今官方確定《Re:0》第三季確定 10 月 2 日開播，同步釋出第二波宣傳片。

▼《Re:從零開始的異世界生活》。（圖／翻攝自@Rezero_official推特）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季主要描述，「聖域」事件經過一年，愛蜜莉雅陣營面對王選持續努力著。某天王選候補「安娜塔西亞」寄來一封信，邀請愛蜜莉雅前往水門都市「普利斯提拉」，沒想到等待著菜月昴的竟是「魔女教」充滿惡意、前所未有的巨大危機。第三季即將引爆故事內最大規模戰鬥。

《Re:0》第三季首集「劇場型惡意」已經在 8 月 30 日於日本全國影院展開兩周的預映，電視動畫則預計會在 10 月 2 日登場共 16 集。這次第三季分成兩個篇章，首先是 8 集的「襲擊篇」( 首集 90 分鐘 )，緊接著是後半 8 集「反擊篇」預計 2025 年 2 月 5 日播出。最新預告片在 MYTH & ROID 片尾曲「NOX LUX」伴奏下，魔女教大罪司教齊聚一堂，愛蜜莉雅和昴要如何面對水門都市殘酷無比的命運。