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頂呱呱 X《轉生史萊姆》推魔國聯邦名物餐　沉浸式空間置身動畫世界

記者楊智仁／綜合報導

頂呱呱與木棉花共同推動《關於我轉生變成史萊姆這檔事》合作，結合人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題餐廳自今年4月開幕以來，成功吸引大量動漫迷，網友大讚第一波聯名餐點創意及美味，紛紛表示「藍色刈包很有特色」、「地獄餐充分展現紫怨廚藝」等。如今兩者再度聯手推出第二波主題餐點及全新沉浸式體驗空間，為粉絲準備呈現更豐富視覺和味覺饗宴。

▼「頂呱呱Ｘ關於我轉生變成史萊姆這檔事丨主題餐廳」。（圖／木棉花提供）▲▼史萊姆。（圖／木棉花提供）

本次新推出聯名餐點以史萊姆角色及第三季動畫故事劇情為靈感，包含「魔國聯邦名物餐」和「蜜莉姆點心組」，每份套餐均附有角色插旗及獨家貼紙。魔國聯邦名物餐：內有「魔素呱呱包」經典呱呱包糯米大升級，獨家使用紫米，增添香氣越嚼越香，還有「原初之黑炸雞」將辣味炸雞裹上竹炭粉，打造烏黑外型酥脆口感，視覺味覺一次大滿足，搭配「利姆路雪泥」清涼爽口乳酸雪泥，一口接一口，一起轉生成為史萊姆。

▲▼史萊姆。（圖／木棉花提供）

蜜莉姆點心組：「蜜香莓果吉拿棒」酥脆吉拿棒加上香濃蜂蜜與酸甜莓果粉，配上龍眼蜜沾醬，獨特美味每一口都是完美結合！「草莓荔枝氣泡飲」草莓搭配荔枝風味，酸甜果香再加上清爽雪碧，營造夏日清新甜美口感。單點選擇包括「紅丸香腸捲」及「哥布塔竹輪」。德式香腸捲經獨家改版升級，加入肉醬後風味層次更為豐富；日式竹輪經油炸後外脆內Q，撒上海苔粉增添風味令人滿足。

▲▼史萊姆。（圖／木棉花提供）

為了提升沉浸感，本次店內裝潢以祭典風格為主題，二樓用餐區新增祭典掛軸裝飾及利姆路造型燈籠，讓每位到訪者仿佛置身動畫世界。此外，店內新增的聯名專屬壓幣機，提供四款角色紀念幣供粉絲收藏，除了有美味餐點，還有眾多獨家商品等著來蒐藏，史萊姆粉絲們不妨出發體驗《關於我轉生變成史萊姆這檔事》獨家魅力。

▲▼史萊姆。（圖／木棉花提供）

「頂呱呱Ｘ關於我轉生變成史萊姆這檔事丨主題餐廳」
活動日期：2024年08月31日(六)～2024年12月31日(二)
店家資訊：台北市松山區八德路三段206號(頂呱呱中崙店)
營業時間：每日11:00-21:00
連絡電話：(02)2577-9936

▲▼史萊姆。（圖／木棉花提供）

 

關鍵字：頂呱呱轉生史萊姆

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