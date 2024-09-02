《獵人》輕食快閃店9月開跑！小傑奇犽炸物拼盤還有七大打卡點

記者楊智仁／綜合報導

《獵人 HUNTER×HUNTER》近期宣布復刊消息讓讀者們相當興奮，乘著這股風潮 9 月 5 日起在誠品 R79 中山地下書街展開輕食快閃店，現場推出 20 款輕食以及 30 多款周邊商品，同時還有七大拍照打卡點令粉絲可以盡情享受。

▼《獵人 HUNTER×HUNTER》輕食店。（圖／獵人 Hunter x Hunter 快閃店 ）

「角色氣泡飲」的部分，推出了小傑奇異果口味、奇犽葡萄口味、酷拉皮卡百香果口味、雷歐力檸檬可樂口味及獵人執照蝶豆花口味，五款都附贈對應角色造型杯套及吸管套。還推出內用限定的念能力款，附贈小傑與奇犽測驗念能力的劇照明信片。盜賊的秘訣、貪婪之島集卡冊化身「書本蛋糕」，兩款蛋糕分別附贈庫洛洛、小傑&奇犽&比司吉角色紙卡。「霜淇淋」則是以小傑、奇犽、西索三人服裝顏色製成的淋醬，為香草霜淇淋增添風味，每款都附贈獵人執照紙卡。

「炸物拼盤」有起司條、洋蔥圈、雞米花及薯條多款炸物為組合的小傑＆奇犽拼盤，也有以可頌魚排堡搭配雞米花和薯條的酷拉皮卡&雷歐力拼盤，還有以熱狗堡搭配雞米花及薯條的西索&庫洛洛拼盤。另外還有軍儀棋鬆餅、幻影旅團鬆餅以及造型雞蛋糕、號碼牌餅乾以及熱壓吐司多款輕食。

打卡點部分則是有著小傑與奇犽施展念能力的「念能力牆」，集結小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力及西索「五大角色」打卡牆，以及「Q 版角色牆」、「四大主角」、「復仇時刻」、「拍賣會造型區」、「主視覺打卡牆」總計七大拍照打卡點。

【獵人 HUNTER×HUNTER 輕食店】



展覽日期：2024 年 9 月 5 日～2024 年 11 月 24 日

展覽地點：誠品 R79 中山地下書街

營業時間：週一至週日 11:00-21:30