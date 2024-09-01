南港車站遭「宇宙機器人」入侵　6公尺巨萌玩偶佔領廣場

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼互動娛樂Sony Interactive Entertainment (SIE) 旗下 Team Asobi 團隊製作的《宇宙機器人》（ASTRO BOT）將於 6 日正式上市，作為本家代表性吉祥物，官方特別在南港車站旁CITYLINK A、B棟一樓廣場設立「6公尺高宇宙機器人玩偶」並設立多樣互動區將期待所有玩家一起蒞臨同樂。

《宇宙機器人》故事背景設定在主角ASTRO的PS5®母船遭到外星對手擊毀，ASTRO和機器人組員四散在各個星系，玩家將搭上可靠的Dual Speeder，化身Astro拯救失聯的夥伴，在6個星系上探索超過50個星球和80多個關卡遊戲，展開一場超盛大的太空冒險。為此，官方特別將南港CITYLINK打造成遊戲場景，讓大小朋友能體驗如同置身遊戲內的冒險體驗，如遊戲內的金幣以及通關頒獎台，絕對是今夏最強打卡點之一。



官方同步推出「拯救《宇宙機器人》任務」號召玩家一同參與，現場試玩體驗《宇宙機器人》遊戲就可以獲得超可愛的限定貼紙，此外與6米高《宇宙機器人》主角拍照並上傳官方臉書粉絲團，及參與並完成「ASTRO BOT在哪裡?」網頁活動指定任務，完成三項任務即可獲得限定夾娃娃挑戰券乙張，現場有機會將Sony BRAVIA 4K智慧顯示器、PlayStation 5 主機、DualSense™無線控制器－《宇宙機器人》限量版等多項豪華贈禮帶回家！還有「Astro Bot繪圖互動區」，邀請大小朋友們一同畫出超可愛的宇宙機器人！更多詳情敬請關注PlayStation官方最新消息。

【《宇宙機器人》上市慶祝活動資訊】

・活動日期：2024年9月6日至9月8日

・活動地點：台北南港CITYLINK A、B棟一樓廣場

・活動時間：

- 9/6(五) 14:30-20:00

- 9/7(六) 13:00-20:00

- 9/8(日) 13:00-19:30