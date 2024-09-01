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PSG宰制賽區3：1擊潰SHG　Maple賽前喊最後一年粉絲不捨

記者蘇晟彥／台北報導

PCS將在明年整併為「APAC賽區」，作為畢業典禮的最後一場冠軍賽，超過4000觀眾湧進和平籃球場見證歷史時刻。對此，本次同樣由在春季冠軍賽碰頭的PSG對上SHG，但PSG在這個賽季發揮超常宰制力，儘管在第三局被SHG扳回一城，但最終仍以3：1將SHG擊敗，奪下PCS賽區夏季賽冠軍。

▲▼ pcs 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在第一局，PSG不畏昨天SHG對藍寶做出的戰術，4分鐘迅速跟打野配合、拿下首殺，但隨即SHG也把握住機會，在巴龍區反拿回人頭，接著雙方互有來往，但19分鐘的時候PSG拿下一波大節奏，接著在Woody、Azhi超精準大絕下一路高歌挺進，迅速拿下第一場勝利。

第二場PSG再次複製上一場的模式，靠著Junjia跟Woody開團、藍寶撒大，第二場同樣秋風掃落葉贏下；第三場SHG前期挑弱邊拿下多顆人頭，犽凝更是拿下多顆人頭，最後在PSG缺少前排，也無法處理對方史加納的情況下，由SHG拿下首勝，比數來到2：1；最後一場PSG找回狀態，儘管Azhi在開局就送出首殺，但在PSG在14、18分鐘拿下兩個團戰大優勢，最終贏下整場遊戲勝利，順利拿下夏季賽冠軍。

而在賽前Maple在訪談影片中說出「這是生涯最後一年」，在賽後受訪時粉絲也不斷大喊「不要最後一年」，這次兩隊都將前進世界賽，將從9月25日在德國舉辦入圍賽，進入八強後將移師英國舉辦。

關鍵字：PCSAPAC冠軍賽PSG

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