日本王者SHG前往世界！Evi凱能關鍵開電終結比賽擊敗FAK

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 賽區敗部決賽由 FAK 與 SHG 展開正面對決，爭奪最後一張前往世界的門票。本場系列賽日本王者團戰表現、物件處理上發揮得更加優秀，最後 SHG 以 3-1 贏下 FAK 挺進明天總決賽，同時取得世界賽門票。

▼FAK vs SHG 爭奪最後門票。（圖／翻攝自PCS）

第一場比賽 FAK 展現穩健的營運以及紀律，前 25 分鐘雙方僅 5 顆人頭，但 FAK 卻把對手壓得喘不過氣，奪下火龍魂後輕鬆拿下首局。第二場上路 1Jiang 拿出自己招牌不敗雷玟，然而這隻角色卻沒有辦法轉換為比賽勝利，SHG 憑藉中野團戰亮眼拉扯，加上雙鎖頭 FAK 射手根本無法發威，日本王者順利把比分扳平。

第三局為系列賽最激烈的一把，Evi 祭出奇招上路加里歐應對版本 OP 的藍寶，前期隊伍一度取得不錯優勢，但 FAK 射手 Wako 站了出來，燼完美拉扯和大絕狙擊讓 FAK 看到獲勝曙光。然而 SHG 雙射手發育同樣也非常好，34 分鐘 Dasher 找到機會團戰抽掉 Wako，轉化為電龍魂幫助隊伍奠定勝基，SHG 順勢取得聽牌。

面臨絕境的 FAK 第四局換上 JimieN，不過前期局勢仍握在 SHG 身上，阿祈爾有著相當不錯的發育，中期 FAK 嘗試開團想要反擊，25 分鐘雙方經濟大約維持在 4k 左右差距。重要巴龍團 SHG 又是鎖頭聯動，菲艾大絕 + 凱能閃電完全不給 FAK活路，Evi 關鍵開電帶領隊伍吃下巴龍優勢擴大同時也宣告比賽終結，最後 SHG 就以 3-1 獲得系列賽勝利。