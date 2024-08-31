ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日本王者SHG前往世界！Evi凱能關鍵開電終結比賽擊敗FAK

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 賽區敗部決賽由 FAK 與 SHG 展開正面對決，爭奪最後一張前往世界的門票。本場系列賽日本王者團戰表現、物件處理上發揮得更加優秀，最後 SHG 以 3-1 贏下 FAK 挺進明天總決賽，同時取得世界賽門票。

▼FAK vs SHG 爭奪最後門票。（圖／翻攝自PCS）▲▼ FAK。（圖／翻攝自PCS）

第一場比賽 FAK 展現穩健的營運以及紀律，前 25 分鐘雙方僅 5 顆人頭，但 FAK 卻把對手壓得喘不過氣，奪下火龍魂後輕鬆拿下首局。第二場上路 1Jiang 拿出自己招牌不敗雷玟，然而這隻角色卻沒有辦法轉換為比賽勝利，SHG 憑藉中野團戰亮眼拉扯，加上雙鎖頭 FAK 射手根本無法發威，日本王者順利把比分扳平。

第三局為系列賽最激烈的一把，Evi 祭出奇招上路加里歐應對版本 OP 的藍寶，前期隊伍一度取得不錯優勢，但 FAK 射手 Wako 站了出來，燼完美拉扯和大絕狙擊讓 FAK 看到獲勝曙光。然而 SHG 雙射手發育同樣也非常好，34 分鐘 Dasher 找到機會團戰抽掉 Wako，轉化為電龍魂幫助隊伍奠定勝基，SHG 順勢取得聽牌。

面臨絕境的 FAK 第四局換上 JimieN，不過前期局勢仍握在 SHG 身上，阿祈爾有著相當不錯的發育，中期 FAK 嘗試開團想要反擊，25 分鐘雙方經濟大約維持在 4k 左右差距。重要巴龍團 SHG 又是鎖頭聯動，菲艾大絕 + 凱能閃電完全不給 FAK活路，Evi 關鍵開電帶領隊伍吃下巴龍優勢擴大同時也宣告比賽終結，最後 SHG 就以 3-1 獲得系列賽勝利。

▲▼ FAK。（圖／翻攝自PCS）

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

SHG捍衛日本榮耀決賽全力衝擊PSG！Evi：世界賽目標八強

日本王者SHG前往世界！Evi凱能關鍵開電終結比賽擊敗FAK

PCS敗部決賽和平籃球館開打！FAK、SHG爭最後一張世界賽門票

VTuber來台見面會「驚喜箱握手」　日本媽媽系接力開唱售票資訊曝光

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房　黑暗麥特阻擋英雄面前

《決勝時刻：黑色行動6》公測開跑　9／3人氣實況主直播熱血開戰

微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

索尼射擊新作《星鳴特攻》砸50億、費時八年　首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS　加碼實體典藏畫冊、數位攻略

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

SHG捍衛日本榮耀、Evi：世界賽目標八強

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

日本王者SHG前往世界

《寶可夢》推出屬性入浴球

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《吉伊卡哇》新模型再現圓潤萌感

PCS敗部決賽和平籃球館開打

《寶可夢》LINE貼圖免費下載

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

AV女優橫宮七海遺作曝！

最新新聞

SHG捍衛日本榮耀、Evi：世界賽目標八強

日本王者SHG前往世界

PCS敗部決賽和平籃球館開打

虛擬偶像「見面會驚喜箱握手」

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

《決勝時刻：黑色行動6》公測

微星Cyborg 14四大AI看點！

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366