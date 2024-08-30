《決勝時刻：黑色行動6》公測開跑　9／3人氣實況主直播熱血開戰

記者蘇晟彥／綜合報導

《決勝時刻：黑色行動6》即將於10月25日（五）上市，從明日（8月31日）起，將帶來連續2週的搶先試玩、公開測試，玩家將可以第一時間體驗包含多人遊戲地圖、空襲地圖、多人遊戲模式等豐富要素，9月3日 6位實況主龜狗、凱琪、殺梗Xargon等也將進行首場直播，決定到底誰才是頂尖特務。

▼《決勝時刻：黑色行動6》將在接連兩個週末開放試玩。（圖／暴雪提供）



《黑色行動6》多人遊戲公開測試將於8月31日開跑 連續兩個末暢玩多張新地圖和遊戲模式

・ 第一個週末為搶先體驗 ，於8月31日（六）凌晨1時至9月5日（四）凌晨1時期間，將開放在所有平台（主機和PC）上預購的玩家及Game Pass訂閱者參與。

・ 第二個週末為公開測試 ，於9月7日（六）凌晨1時至9月10日（二）凌晨1時期間，將開放在所有平台（主機和PC）上預購的玩家及Game Pass訂閱者參與，無論是否預購。

在這兩個週末，玩家可以體驗到以下遊戲內容：

・ 5張多人遊戲地圖（6對6） ：港區、飛毛腿飛彈基地、頂樓套房、公路購物商場、巴比倫（將於第二週開放）。

・ 3張空襲地圖（2對2或6對6） ：礦坑、宴會廳、監視公寓（將於第二週開放）。

・ 各種多人遊戲模式：團隊死鬥、佔領戰、據點戰、正面對決團隊死鬥、正面對決擊殺確認、槍戰新多人遊戲模式「暗殺令」、正面對決暗殺令（將於第二週開放）。

・ 同時，可以在開放的「訓練場」中熟悉全向衝刺。

9月3日鎖定台港實況主《黑色行動6》直播 見證最爾虞我詐的戰場

《黑色行動6》連續兩個公測周末將帶來5張多人遊戲地圖以及經典多人遊戲模式，讓玩家享受精彩刺激的體驗。在公開測試期間，玩得越多，獲得的獎勵也越多！隨著玩家達到不同的玩家等級里程碑，就能獲得在10月25日《黑色行動6》遊戲上市時的獎勵，包括動態紋章、武器吊飾、噴漆、表情、2種特戰兵造型、載入畫面、動態名片、以及武器藍圖等豐富獎勵。

此外，龜狗、凱琪、殺梗Xargon、達哥、Crazyface及Restia將在直播中鬥智鬥槍，面對緊張刺激的戰局，到底誰能在爾虞我詐的戰場上不被識破？誰才是頂尖特務？9月3日晚上7時，鎖定實況主Twitch頻道，一睹實況主趣味鬥智的對決，還有機會為自己贏得《黑色行動6》寶庫版！欲知直播詳情，請鎖定《決勝時刻》官方粉絲團。

即刻預購《黑色行動6》獲得Beta公開測試搶先體驗資格

《決勝時刻：黑色行動 6》將於10 月 25 日（五）全球發售，適用於 Xbox One®、Xbox Series X|S、PlayStation 5®、PlayStation 4® 和 PC，現可於Battle.net、Microsoft Store 和 Steam 上預購。