索尼射擊新作《星鳴特攻》砸50億、費時八年　首週上線人數暴死

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼從2016年開始開發，投資超過1.5億美金（約台幣50億）的《星鳴特攻》（ Concord ）在日前推出後，不僅首日上線人數僅有不到700人，過了幾日更是暴跌，僅剩下不到百人，讓不少玩家直呼，「這款真的怎麼看都不是很妙」

主打5V5的多人對戰射擊遊戲《星鳴特攻》由索尼互動娛樂旗下工作室 Firewalk Studios 所打造，班底多半來自動視暴雪、Bungie，擁有開發《決勝時刻》、《天命》等遊戲豐富經驗，從2016年開始計劃開發《星鳴特攻》，投資超過1.5億美元，終於在2024年正式與玩家見面，玩家能從總數 16 名不同種族、不同職業的「自由兵」中，挑選適合自己遊玩風格的角色，並在各種獨特的外星環境上與敵方小隊展開對決。

但遊戲從先行預告時，就因為角色「政確性」遭到玩家討論，正式上線後因為玩法酷似OW，再加上打擊感極為不自然，因此在各種大作強襲下，幾乎沒有喘息空間，上線首日僅有700人遊玩，而過了幾天更是暴跌，僅剩下約100人在線，而且需要花費1,190買斷，讓不少玩家果斷放生直言「這款真的先不要」、「角色的臉真的讓我玩不下去」；但也有玩家緩頰，「近期大作太多，先觀望一陣子」、「慢慢看，很多遊戲都是之後才變好」