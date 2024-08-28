《美德傳奇f Remastered》2025年推出！睽違14年畫面提升重溫感動

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®版《美德傳奇f Remastered》即將在2025年1月16日（四）發售。同步公開版本情報及宣傳影片。

▼《美德傳奇f Remastered》。（圖／萬代提供）

本作為於2010年發售《美德傳奇f》復刻作品，玩家將可在現代家用遊戲主機上，以更精緻畫面再次感受與當時相同的感動，體驗更易遊玩磅礡劇情及爽快的戰鬥系統；本作加入了主線故事中顯示目的地圖示、略過事件、切換是否遇敵等更易遊玩的功能，玩家可輕鬆享受冒險；同時收錄原版遊戲當時所販售的服裝、角色之間的談話內容等共80種以上的DLC。

為紀念《美德傳奇f Remastered》即將發售，現已同步公開由《傳奇》系列總製作人富澤祐介先生所帶來的「《傳奇》系列總製作人訪談宣傳影片」，迎接30周年，敬請期待《傳奇》系列今後的發展。

【美德傳奇f Remastered】

本作舞台是擁有豐饒大地的行星「埃菲尼亞」，是由三個大國所統治並透過稱為「原素」的力量所支撐的世界，主角艾斯貝爾在花田中遇到一名毫無過去記憶的少女，並替她取名為「蘇菲」，與王子理查三人交換了友情的誓言。隨著時光流逝，成長為青年的艾斯貝爾與他的夥伴們，為了那天的誓言與自己必須守護的事物，投身於掌握了世界命運的戰鬥之中。本作同步收錄了後日譚「邁向未來的系譜篇」。閃爍著光芒的刀刃如今將再次開拓未來——。