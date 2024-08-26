史詩級實況主「魯蛋」被范琪斐當罵人詞　澄清《黑神話》沒破原因

記者蘇晟彥／綜合報導

資深媒體人范琪斐日前在YouTube節目製作一期關於《黑神話：悟空》影片，遭到網友質疑「沒做功課」、「不了解遊戲」，讓她在臉書求救希望有懂遊戲的專家來一起看稿，而網友推薦到「魯蛋（餐哥）」時，卻被范琪斐當成罵人詞寫下「這樣亂罵人沒建設性」引起討論，而後餐哥又被燒到，直罵「有政治立場所以不玩黑神話」，讓他親自出面闢謠直說，「簡而言之，就是沒什麼興趣加上看完劇情，蠻普通的原因。」

▼范琪斐誤以為「魯蛋」是罵人詞，遭到網友議論。



范琪斐在節目《Today看世界》中談起全球瘋《黑神話：悟空》原因，但因為內容不少錯誤資訊，像是「乙女遊戲」（乙女ゲーム）跟性別平權完全沒關聯、談起目前遊戲圈盛行的「政確」也引用不少錯誤資訊，在下方引起大批網友反彈，而范琪斐團隊也解釋「我也不可能樣樣都懂，寫手們每一條也都是做最大的努力來寫」因此在臉書上詢問有沒有遊戲專家可以一起討論。

但就在貼文下方紛紛有人推薦時，有網友就直接將超資深的實況主魯蛋（餐哥／餐餐自由配）貼上，但沒想到范琪斐誤以為這是在罵人的詞，直接回應「你這樣亂罵就沒意思了，我成立這個社群的目的就是大家一起學習，這樣罵人，沒有建設性耶」讓不少網友傻眼，不知道超級資深的實況主就算了， 連去Google的時間都不想花，難怪會做出這樣的影片。

但事情還沒完，這股風突然吹到餐哥身上，近日在PTT出現一系列「魯蛋(餐哥)是不是對黑悟空有偏見阿?」討論文，直指「他之前上市的時候就說黑悟空會破完，前幾天也玩的很開心，不過中途突然就開始在那邊說一些中國的問題，甚至一些挑釁中國言論，譏笑中國制度等等，還把實況標題改成＂台灣是一個國家＂，然後玩一半不到，就說有事要忙不開台」

對此，餐哥也罕見在臉書上澄清，自己因為發售時間跟開台習慣不同，這幾天有其他事情，外加對遊戲沒太大興趣，在其他實況主的台看完劇情後，就索性不玩；自己對於《黑神話：悟空》的評分大約是8分，點評是「中規中矩，沒什麼大優點也沒什麼大缺點，也沒有令人特別亮眼的遊戲方式與系統，良作動作冒險遊戲，評分:8/10」，而針對網路上許多文章以自己幻想作文加幾段似是而非的造謠在批鬥他，他也發了長文澄清，針對為什麼會有這樣的現象他也不得而知。